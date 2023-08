El Rei proposa Feijóo com a candidat a la investidura

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El Rei ha decidit proposar el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè se sotmeti al debat d'investidura, després de la ronda de consultes que ha realitzat aquest dilluns i dimarts amb les set formacions del Congrés que han volgut acudir al Palau de la Zarzuela.

Per primera vegada, el Cap de l'Estat s'ha enfrontat a la situació inèdita de tenir dos aspirants a ser nominats: Alberto Núñez Feijóo, que va guanyar els comicis del 23 de juliol i que compta amb el suport compromès de 172 diputats de quatre partits (PP, Vox, CC i UPN), i el socialista Pedro Sánchez, qui es veu capaç de teixir aliances per aconseguir una majoria absoluta com la que li va permetre controlar la Mesa del Congrés fa una setmana.

Aquest dimarts a la tarda el monarca ha convocat a la Sarsuela a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per comunicar-li la seva decisió de proposar Feijóo.