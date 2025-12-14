El Rei presideix dilluns el centenari de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb Illa i Quirós

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI visitarà aquest dilluns L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per commemorar el centenari de la concessió del seu títol de ciutat, on l'acompanyaran l'alcalde, David Quirós, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
La seva visita començarà a les 11 a l'Ajuntament, on es reunirà amb l'alcalde i altres membres del consistori, i signarà en el Llibre d'honor.
Després anirà al centre de transformació La Florida 6.0, on veurà el nou equipament, dedicat al desenvolupament urbà de la ciutat amb enfocament cívic i social.
Diverses entitats han convocat una concentració durant la visita del Rei per rebutjar que sigui a L'Hospitalet.
Divendres passat, l'alcalde David Quirós va declarar a Europa Press que la visita és un "reconeixement a la importància i a la projecció" de la seva ciutat, que, assegura, està en plena transformació.
"Volem que la gent senti orgull de la seva ciutat, d'on viu, ja que encara tenim molts reptes i moltes dificultats que hem de superar conjuntament", va afegir.