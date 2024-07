El Rei: "La premsa ens convida al pensament i la reflexió que desperta consciències"

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha posat en valor la premsa que, "a més del valor suprem de la informació", també "persegueix un bé superior" que "ens convida al pensament i a la reflexió, desperta consciències" i que, des del coneixement del que succeeix, "ens ajuda a comprendre millor el món".

Així s'ha pronunciat el monarca durant la 104 edició dels premis Cavia, Lucca de Tena y Mingote, concedits pel diari 'ABC', i que, en aquesta ocasió, han recaigut en el cineasta Rodrigo Cortés, la mítica corresponsal de TVE Rosa Maria Calaf i el fotògraf de l'agencia AFP Said Khatib. El jurat, presidit pel director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha estat integrat per Pepa Bueno, Joaquín Manso, Mar Domínguez, José Miguel Santamaría i Julián Quirós.

El Rei ha destacat l"immens talent dels guardonats" que, amb el seu "estil i criteri", han demostrat "qualitat literària, lucidesa analítica, inquietud intel·lectual, sagacitat periodística i, en definitiva, passió per explicar les coses que passa".

Felip VI ha subratllat la importància i responsabilitat dels mitjans de comunicació en un panorama que, amb la revolució digital del segle XXI, "s'ha vist ampliat de manera exponencial amb la irrupció de nous formats i també de nous actors". Al fil, ha defensat la "notable capacitat d'adaptació" dels mitjans i, en concret, "la vigència del que es coneix com a gran premsa", que "ha sabut respondre a cada etapa sociològica, a la tecnologia del moment i als diferents avatars històrics i professionals".

Sobre el director de cinema Rodrigo Cortés, el Rei ha dit que a més de ser "un cineasta de gran talent", és "un escriptor de periòdics i llibres que se sap l'ofici i la responsabilitat que comporta amb el lector". "Diàriament, desenvolupa en el 'Verbolario' d'ABC, un estupend diccionari paral·lel que, a través d'una creativitat divertida, irònica i desbordant, sempre et convida a pensar en el revers de les paraules, provocant a l'instant una guspira d'alerta que, quan no acaba en un pensament, conclou amb un somriure", ha indicat.

De l'excorreponsal, Felip VI ha recordat que no és la primera vegada que té l'honor de lliurar el premi a una "pionera del reporterisme espanyol de la seva generació". "Referent indiscutible al món del periodisme, ha defensat sempre la màxima de que la informació ha d'estar al servei dels fets i no a l'inrevés", ha assegurat sobre Calaf.

Per la seva banda, el monarca ha reivindicat que les fotografies de Said Khatib "ens torna a recordar l'infinit poder d'una imatge; el durador missatge que transmet i que va molt més enllà d'aquest instant concret, d'aquest segon, en el qual va poder captar la vida de cinc persones", ha dit sobre la instantània premiada que reflecteix el dur moment en el qual una família travessa en el seu cotxe el centre de Rafah, afectat per la guerra.