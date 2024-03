El Rei lliura el Premio Reino de España a Isak Andic, "model" d'emprenedoria per als joves

Elogia a Mango com a "magnífic exemple" d'evolució i adaptació d'un sector

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha lliurat aquest dilluns el Premio Reino de España a la Trajectòria Empresarial al fundador i president de Mango, Isak Andic, a qui ha definit com a "model" d'emprenedoria per als joves per la seva passió, il·lusió i disciplina, valors que considera que han de transmetre's a les noves generacions.

Felip VI li ha lliurat a l'Iese a Barcelona el guardó que atorguen el Cercle d'Economia, el Círculo de Empresarios y el Círculo de Empresarios Vascos, i l'acte ha comptat amb el ministre Jordi Hereu, l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni i el delegat del Govern central, Carlos Prieto.

El Rei ha celebrat que les tres entitats "volguessin engegar aquesta iniciativa, que ho volguessin fer junts", i ha agraït el treball als seus respectius presidents, Jaume Guardiola, Manuel Pérez-Sala i Andrés Arizkorreta.

FIGURA EMPRENEDORA

Ha assegurat que Andic és "un model clar de persona feta a si mateixa" i ha posat en valor la voluntat, obstinació i determinació de l'empresari.

Felip VI ha glossat la figura d'Andic i ha assenyalat que té "molt mèrit", ja que de jove va arribar a Espanya amb la seva família i va fundar el seu primer negoci de moda junt amb el seu germà Nahman.

"Has estat un dels grans emprenedors al bressol de la indústria tèxtil, Barcelona, i un magnífic exemple de com un sector ha evolucionat, i continua fent-ho, per adaptar-se als temps", ha afegit.

INNOVACIÓ, DISSENY I QUALITAT

Ha destacat que Mango porti 40 anys "mirant al futur" i combinant innovació, disseny i qualitat.

"D'explicar només amb un parell de persones heu passat a tenir una plantilla de 15.000 empleats", ha dit, i ha destacat que Mango estigui posicionada al mercat internacional.

EL PRESTIGI DE LA MODA ESPANYOLA

Ha subratllat que Mango és una empresa "completament internacionalitzada", en més de 115 països, i ha recordat que forma part del Foro de Marcas Renombradas Españolas, ambaixadores de la Marca España.

"Porta al seu ADN l'empremta de la moda espanyola, un sector de gran prestigi a tot el món gràcies a empreses com aquesta", ha destacat.

PREMIS

El Rei ha recordat que lliura aquest guardó des de 2015 i ha dit que destaca "valors i principis que són fonamentals per a la societat".

Ha afegit que aquests valors i principis estan vinculats amb la cultura de l'esforç, l'emprenedoria i la innovació, i amb la capacitat de lideratge i "per descomptat, de treball, molt treball".

Felip VI ha recordat als anteriors guanyadors del premi i ha assegurat que tots són "referents en els seus respectius àmbits i sectors" i que han dut a terme un treball brillant de manera responsable i constant.

Ha celebrat que els empresaris guardonats han permès generar ocupació i riquesa, "intentant superar qualsevol cicle econòmic per advers que fos".