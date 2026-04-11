El Rei Joan Carles torna a admetre "errors" i constata que "ningú és profeta a la seva terra"

El Rei Juan Carlos recull el premi especial al llibre polític en l'Assemblea Nacional francesa. - EUROPA PRESS
PARÍS, 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El Rei Joan Carles ha tornat a admetre aquest dissabte que va cometre "errors" durant els seus 40 anys de regnat i, encara que també ha destacat els seus "assoliments", ha confessat que ara que veu Espanya "des de la llunyania" és "conscient" que "ningú és profeta a la seva terra".
Així ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea Nacional francesa amb motiu del lliurament del Premi Especial al Llibre Polític que l'associació 'Lire la sociéte' ha concedit a 'Reconciliación', les seves memòries escrites en col·laboració amb l'autora gal·la Laurence Debray.
"Des que era petit la meva destinació i la meva vocació ha estat servir al meu poble", ha subratllat, abans d'explicar que segueix el que succeeix a Espanya des de "la llunyania" --viu a Abu Dhabi des de 2020-- i que si bé el present no li "preocupa" de vegades sí li "entristeix". "Veig el present del meu poble, soc conscient que ningú és profeta a la seva terra i que hi ha també diferents opinions i judicis sobre gairebé tot", ha indicat el pare de Felip VI.
El Rei emèrit, que ha estat acompanyat a París per les seves filles Elena i Cristina i el seu net Felip Juan Froilán i assistit durant el discurs per Debray, ha explicat que el seu pare li va recomanar que no escrivís la seva autobiografia i que, encara que possiblement era un consell encertat, ell no li ha fet cas perquè considera que algú amb una "dimensió pública tan marcada com la d'un home polític" havia d'exposar la seva visió dels fets "en primera persona".
De fet, ell considerava que faltaven "centenars de paraules" per escriure's sobre la seva labor com a cap de l'Estat i per això va decidir assumir el "risc". Segons ha dit, no li ha sortit malament si s'ha de jutjar per l'acolliment editorial de l'obra a França, i sobretot a Espanya, on s'ha mostrat convençut que molts ciutadans tenen interès en conèixer la seva trajectòria, especialment la seva contribució a la recuperació de la democràcia després de la dictadura franquista.
"Estic legítimament orgullós de les emocions, els sentiments i les esperances que pertanyen a la meva història personal. De les febleses i dels errors que he pogut cometre com a ésser humà no em puc sentir orgullós, però tot això és part de la meva vida i sento que pot ser compartit públicament en tota llibertat. Això és el que he fet i estic molt orgullós d'això", ha abundat Juan Carlos de Borbó.
A RECONCILIACIÓ, EL SEU PRINCIPAL ÈXIT
"Les meves memòries aspiren a servir a la democràcia, al progrés de la societat espanyola, aquests són els objectius pels quals sempre he treballat", ha emfatitzat, posant en èmfasis en la paraula "reconciliació", que dona títol a l'obra.
Al seu judici, aquesta és "la paraula que millor resumeix" el "principal èxit" de la seva vida política: "Haver iniciat i encoratjat la reconciliació de Espanya amb ella mateixa després d'una llarga dictadura i després d'una guerra civil i després conduir-la pacíficament en la major mesura del possible a una democràcia plena i duradora", passant "pàgina de la dictadura del general Franco".
Segons ha dit, ara que està "entrat en edat" i pot permetre's "ser molt crític amb el passat" i ha volgut aportar coneixement sobre els seus 40 anys de regnat. "Puc ser fidel a tot allò que ha estat part de la meva vida, i jo sé que tot això pot apel·lar a tots els lectors al fet que s'apropin a la meva figura amb total llibertat", ha comentat, abans d'apuntar que ha volgut deixar constància en la seva obra de "radical i positiva transformació" que ha experimentat Espanya en tots els nivells des de la Transició.
UNA "NOIA REVOLUCIONÀRIA" PER A LA SEVA BIOGRAFIA
"Des d'aquesta posició privilegiada he decidit utilitzar totes les eines de les quals disposava per retornar la democràcia al seu titular legítim, el poble espanyol. El nostre objectiu era fer d'Espanya un Estat social i democràtic de dret", ha recordat, enaltit als polítics de "esquerres i dretes" que el van ajudar en la tasca.
A més, s'ha mostrat molt agraït per rebre aquest premi a França, un país en el que part de la seva família va viure durant algun temps.
També ha pres la paraula Debray, qui ha agraït a "un rei que mai va fer res com els altres" que confiés a una "dona francesa i republicana", en resum en una "noia revolucionària", per explicar la seva vida.