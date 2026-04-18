El rei Joan Carles: "Amb el Govern actual les coses han de ser molt difícils per al meu fill"

MADRID, 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El rei Joan Carles ha assegurat que "les coses han de ser molt difícils" per al seu fill Felip VI "amb el Govern actual", i lamenta que la monarquia hagi perdut rellevància a Espanya.
"En aquest moment, amb el Govern actual, les coses han de ser molt difícils per al meu fill", ha assegurat el Rei emèrit en una entrevista del diari francès 'Le Figaro' publicada aquest dissabte i feta dissabte 11 d'abril en rebre a París un premi per les seves memòries.
Reconeix que "els temps canvien i Espanya ha canviat" i considera que la monarquia ha perdut pes al país.
En aquest sentit, recorda que quan ell era Rei tenia reunió amb el president del Govern totes les setmanes però "ara aquestes trobades són menys freqüents".
A més posa com a exemple que en els seus viatges oficials anava acompanyat del ministre d'Exteriors, però diu que això ja no passa amb el seu fill.
El rei emèrit diu ser conscient que ha d' "anar amb compte" amb el que diu, "amb la més mínima paraula", i defensa la monarquia malgrat que "és criticada a certs països". "Aporta estabilitat, no es canvia de rei o de reina cada quatre anys. Encarna també, i sobretot, la unitat del país".
A més, destaca la figura de la seva neta, la princesa Leonor, de qui diu que hauria d'estar "més en primera línia" perquè transmet una imatge molt positiva de la institució.