El Rei inicia la seva segona ronda de consultes per a la investidura, però no podrà sondejar als aliats de Sánchez

MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El Rei iniciarà aquest dilluns 2 d'octubre al Palau de la Zarzuela la seva segona ronda de consultes per designar candidat a la investidura, després que la seva anterior aposta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no aconseguís els vots suficients per ser triat. Com a contrapartida, el favorit és el socialista Pedro Sánchez, tot i que el cap de l'Estat no podrà sondejar a diversos dels seus aliats parlamentaris perquè es neguen a acudir a aquestes reunions.

Després del resultat de la segona votació d'investidura de Feijóo, en la qual el líder del PP va tornar a ser derrotat, la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, va acudir el divendres a Zarzuela per informar al Cap de l'Estat del succeït. I la Casa Reial va confirmar de seguida que no dilataria els terminis i que aquest mateix dilluns començaria la segona ronda de consultes.

Com és habitual, la llista de partits s'ha ordenat de menor a major suport obtingut en les eleccions generals. Així, la ronda s'obrirà a les 11.00 hores del dilluns amb el president d'Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, la formació foral que va aconseguir un escó el 23 de juliol i que ja va donar suport a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.

Una hora després està citada la diputada de Coalició Canària, (CC), Cristina Valido, que va signar un acord per donar suport a la investidura de Feijóo encara que no es tanca a negociar també amb el PSOE, si primer compleix amb les transferències que considera incomplides i si després els socialistes assumeixen l'anomenada 'agenda canària'.

A les 13 hores serà el torn del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que representa a cinc diputats. Els nacionalistes bascos van rebutjar la investidura de Feijóo i només contemplen parlar amb el PSOE, encara que fins ara no han començat les seves negociacions i creuen que primer els socialistes haurien d'apropar-se a Junts.

YOLANDA DÍAZ TORNARÀ A PARLAR PELS VUIT PARTITS DE SUMAR

A la tarda serà el torn de la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acudirà a Zarzuela a les 16.30 hores en representació dels 31 diputats assolits el 23J.

Sumar és una coalició que té diputats de vuit partits diferents (Sumar, Podem, En Comú, IU, Compromís, Més Madrid, Més per Mallorca i Chunta Aragonesista), però Yolanda Díaz serà l'única que acudeixi a parlar amb el Cap de l'Estat, com ja va fer en la primera ronda de consultes.

En ocasions precedents, quan es presentaven com Unides Podem, els diferents integrants de la coalició tenien el seu buit en la ronda de consultes de Zarzuela i per allà desfilaven Podem, En Comú-Podem, Esquerra Unida i fins i tot Galícia En Comú (representada per la pròpia Yolanda Díaz), a més d'altres formacions com a Més País i Compromís.

La jornada del dilluns la tancarà el president de Vox, Santiago Abascal, citat a Zarzuela a les 17.30 en representació dels 33 diputats de la formació. Vox va donar suport a la investidura de Núñez Feijóo, encara que va lliscar crítiques al PP, però ha deixat clar que s'oposarà a la reelecció de Pedro Sánchez.

HORA DE TEIXIR ALIANCES

El Rei reprendrà els contactes a les deu del matí del dimarts amb el president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que en la primera ronda de consultes ja es va mostrar disposat a sotmetre's al debat d'investidura.

El PSOE que es veu capaç de teixir aliances per superar la votació i reeditar el Govern de coalició, com va aconseguir per fer-se amb la majoria en la Mesa del Congrés, i així l'hi exposarà al cap de l'Estat. Això sí, Felip no podrà sondejar a quatre dels socis que necessita Pedro Sánchez ja que ERC, Junts, Bildu i el BNG es neguen a acudir a les consultes del Rei. El que sí se sap són les condicions dels independentistes catalans: amnistia per tots els encausats pel l'1-O i assentar les bases per a una nova consulta d'autodeterminació per a Catalunya.

I una hora després acudirà a Zarzuela el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ja va tenir la seva oportunitat però va ser derrotat aquesta setmana al Congrés. En tot cas, i malgrat algunes trucades a l'abstenció, el PP ja ha avançat que els seus 137 diputats votaran en contra de la investidura de Sánchez.

EL COMPTADOR DE LA DISSOLUCIÓ ESTÀ EN MARXA

Per primera vegada, Felip VI va haver de decidir a l'agost entre dos candidats a la investidura i va optar per Feijóo perquè va estar el guanyador dels comicis de juliol i perquè, en aquella primera ronda de consultes, era qui més vots tenia lligats. La Constitució estableix que és el Congrés qui tria al nou president del Govern espanyol, però és el Rei el que decideix qui se sotmetrà al debat d'investidura.

Amb la informació que l'hagin transmès els representants polítics en aquesta segona ronda de consultes, el Rei tornarà a cridar a Zarzuela a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per comunicar la seva decisió, el nom del candidat que proposa per sotmetre's al debat d'investidura, previsiblement Pedro Sánchez.

Armengol serà l'encarregada de posar la data del nou debat d'investidura, consultant al candidat, i s'ha barallat la tercera i quarta setmana d'octubre. En tot cas, ara hi ha una data límit, ja que la primera votació de Feijóo va engegar el comptador de dos mesos i, si persisteix el bloqueig i ningú aconsegueix ser investit abans del 27 de novembre, les Corts es dissoldran automàticament i hi haurà noves eleccions el 14 de gener.