El rei inicia dilluns la ronda de contactes per a la investidura, per primera vegada amb dos aspirants a ser candidat

La Constitució no determina qui ha de ser nominat, sinó que deixa la decisió al cap de l'Estat després d'escoltar els partits



MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

El rei iniciarà aquest dilluns 21 d'agost al palau de La Zarzuela la ronda de consultes per designar candidat a la investidura, i per primera vegada haurà de triar entre dos aspirants que es postulen per assumir l'encàrrec: Alberto Núñez Feijóo, del PP, que es reivindica com a guanyador dels comicis del 23 de juliol, i el socialista Pedro Sánchez, que es considera l'únic capaç de sumar suports per superar la votació al Congrés.

Després de la constitució de les Corts, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va acudir divendres a La Zarzuela per informar el cap de l'Estat de la sessió constitutiva i per proporcionar-li la llista de partits que havien mostrat la disposició a participar en la ronda de consultes.

Al cap de poques hores, la Casa del Rei va donar a conèixer el programa d'aquesta ronda de consultes, la novena d'aquest tipus que duu a terme Felip VI des de la seva proclamació. Serà una sèrie d'audiències de només dos dies, i és que només hi participaran set formacions, ja que les altres quatre han declinat assistir-hi (ERC, Bildu, Junts i BNG) i, a més, Yolanda Díaz hi anirà en representació dels vuit partits de Sumar.

Com és habitual, la llista de partits s'ha ordenat de menys a més suport obtingut en les eleccions generals. Així, la ronda s'obrirà a les 10.30 hores de dilluns amb el president de la Unió del Poble Navarrès (UPN), Javier Esparza, la formació foral que va aconseguir un escó al Congrés i que té compromès el seu suport a la candidatura d'Alberto Núñez Feijóo.

Una hora i mitja després està citada la diputada de Coalició Canària (CC), Cristina Valido, que està oberta a negociar amb qualsevol dels dos aspirants, i a les 16 hores serà el torn del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que representa cinc diputats i que només contempla parlar amb el PSOE.

YOLANDA DÍAZ PARLARÀ PELS VUIT PARTITS DE SUMAR

La primera jornada de consultes la tancarà la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acudirà a La Zarzuela a les 17.30 hores de dilluns en representació dels 31 diputats assolits el 23-J.

Sumar és una coalició que té diputats de vuit partits diferents (Sumar, Podem, En Comú, IU, Compromís, Més Madrid, Més per Mallorca i Chunta Aragonesista), però en aquesta ocasió només tindran una veu davant el cap de l'Estat, la de la seva líder.

En ocasions precedents, quan es presentaven com a Unides Podem, els diferents integrants de la coalició tenien el seu lloc en la ronda de consultes de La Zarzuela i hi desfilaven Podem, En Comú-Podem, Esquerra Unida i fins i tot Galícia En Comú (representada per la mateixa Yolanda Díaz), a més d'altres formacions com Més País i Compromís.

DIMARTS, VOX, PSOE I PP

El rei reprendrà a les 10.30 hores de dimarts la ronda de consultes amb el president de Vox, Santiago Abascal, en representació dels 33 diputats de la formació. A principis de mes va oferir el seu suport de franc a Alberto Núñez Feijóo, però la decisió el PP de no cedir-los vots per entrar aquesta setmana a la Mesa del Congrés ha refredat les relacions entre tots dos i ara Vox haurà d'aclarir al rei si manté el seu suport.

A les 12 hores serà el torn del president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez i, ja a la tarda, a les 16.00 hores, serà el torn del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a candidat més votat i amb més escons.

Són els dos aspirants que es mostren disposats a recollir l'encàrrec del debat d'investidura. Alberto Núñez Feijóo, com a guanyador de les eleccions del 23 de juliol i amb 171 vots lligats (PP, Vox i UPN), i Pedro Sánchez, que es veu capaç de teixir aliances per superar la votació, com ja ho va fer dijous per aconseguir la majoria a la Mesa del Congrés.

L'article 99 de la Constitució estableix que, "després de cada renovació del Congrés dels Diputats, el rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern central".

Per tant, la Carta Magna no determina que hagi de ser candidat el guanyador de les eleccions, simplement relata que serà investit president qui aconsegueixi la confiança del Congrés, sigui en una primera votació amb majoria absoluta o en una segona amb més vots a favor que en contra.

EL CONGRÉS TRIA, PERÒ EL REI PROPOSA

Per tant, és el Congrés qui tria el nou president del Govern central, però és el rei el que decideix qui se sotmetrà al debat d'investidura. Fins ara, la decisió era senzilla i hi havia un únic candidat sobre la taula, el més votat en els comicis, i una altra cosa és que després la seva candidatura prosperés o no en la votació del Congrés.

Només un vegada, el gener del 2016, el guanyador de les eleccions va comunicar al rei que renunciava a ser candidat en considerar que no tenia prou vots: Mariano Rajoy. Això va obligar el cap de l'Estat a organitzar una segona ronda de consultes i acabar donant l'oportunitat a qui va quedar segon, Pedro Sánchez, que no va aconseguir ser investit.

Davant la indeterminació, aquesta ronda de consultes cobra una rellevància especial, però quatre dels partits amb els quals compta Pedro Sánchez s'han esborrat de la llista i no pensen anar a La Zarzuela a informar dels seus plans.

ELS INDEPENDENTISTES S'ESBORREN

Es tracta dels independentistes d'Esquerra Republica (ERC), Bildu i Junts, a més dels nacionalistes del BNG, partits que no reconeixen l'autoritat política del cap de l'Estat i que, en el cas de les formacions catalanes, mantenen un boicot a Felip VI des del seu discurs després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

Amb la informació que li hagin transmès els representants polítics en la ronda de consultes, el rei tornarà a cridar a La Zarzuela la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per comunicar-li la seva decisió, el nom del candidat que proposa per sotmetre's al debat d'investidura.

A partir d'aquí començarà el compte enrere per organitzar el debat d'investidura, tot i que no podrà ser abans del 28 d'agost, que és quan la Mesa del Congrés certificarà el llistat de grups parlamentaris de la XV Legislatura, un tràmit del qual depenen ERC i Junts, que no compleixen els requisits que estableix el Reglament per a la formalització.

En cas de bloqueig polític, la data de la primera votació del debat d'investidura és clau, ja que determinaria el dia que en què se celebrarien unes noves eleccions generals. En concret, si la primera investidura fallida es vota el 30 d'agost, una eventual repetició d'eleccions tocaria el 17 de desembre, però si es retarda, ja tocaria votar per Nadal, si al final passen dos mesos sense que ningú sigui elegit president.