El Rei, Illa, García, Prieto i Fainé inauguren el CaixaResearch Institute de Barcelona

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI; el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanitat, Mónica García; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, han inaugurat aquest divendres el CaixaResearch Institute de Barcelona, el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya i Portugal.
Després de ser rebut per les autoritats a l'exterior del centre, s'han fotografiat davant la placa que acredita la inauguració, i ha assistit a l'acte a l'auditori, en el qual han intervingut Fainé i el director del comitè científic del centre, el doctor Josep Tabernero.
Posteriorment, el monarca i la resta d'autoritats han fet una visita a les instal·lacions i laboratoris del nou complex científic, acompanyats dels investigadors del centre.
LLIBRE D'HONOR
Fonts de la Casa Reial han explicat que el Rei ha estrenat el llibre d'honor del CaixaResearch amb una dedicatòria en la qual ha expressat alegria per haver inaugurat aquest centre "que suposa una fita per a la recerca biomèdica a Espanya".
El monarca també ha destacat en la dedicatòria que es tracta d'"una nova aportació extraordinària" de la Fundació La Caixa al desenvolupament i al benestar de les persones.
Així mateix, el rei Felip VI també ha felicitat els qui han inspirat, concebut i engegat "un projecte que aspira a esdevenir una referència" del coneixement i la recerca immunològica.
ASSISTENTS
A l'acte també hi han assistit la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i l'expresident de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.
També el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; l'exministre i president del Comitè Científic de la Fundació La Caixa, Javier Solana, i l'exconseller de la Generalitat Andreu Mas-Colell, entre d'altres.
ISIDRE FAINÉ
En la seva intervenció, Fainé ha subratllat que el CaixaResearch és una de les iniciatives més importants que ha impulsat Fundació La Caixa al llarg de la seva història, i que aspiren a que es converteixi "en tot un referent a nivell internacional" en investigacions que millorin de manera pràctica la qualitat de vida de les persones.
Ha agraït el paper del Govern central, de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i del Banc Europeu d'Inversions (BEI) per la seva contribució "des de l'àmbit públic d'una manera o altra al fet que el centre sigui una realitat".
També ha destacat que l'aposta en l'àmbit de la salut de la Fundació permetrà que el CaixaResearch sigui la nova insígnia d'un ecosistema científic "molt potent".
Ha dit que CaixaResearch emprèn un camí que augura difícil i complex, i ha afirmat que passarà un temps abans de començar a obtenir resultats, per la qual cosa ha promès el coratge necessari, els recursos materials, el talent i l'experiència perquè avanci.
Fainé s'ha adreçat als investigadors: "Confiem plenament en els vostres coneixements científics i en les vostres capacitats per passar de les idees conceptuals a l'acció pràctica".
JOSEP TABERNERO
Tabernero ha exposat la importància del sistema immunitari en la salut de les persones, i ha repassat els principals avenços científics en aquest camp: "En aquest context neix la idea del CaixaResearch Institute, concebut per abordar un dels grans reptes de la biomedicina actual, entendre millor el sistema immunitari en tota la seva complexitat i aprofitar aquest coneixement per millorar la salut".
Ha detallat que el centre integrarà disciplines i aproximacions experimentals diferents per generar un coneixement més profund del sistema immune en processos de malaltia, per contribuir a entendre la influència de l'alimentació i el medi ambient i les alteracions que pateix davant les malalties, i per això s'impulsarà la biocomputació i la intel·ligència artificial.
"Estem vivint un moment únic i l'entorn científic que Barcelona i la resta d'Espanya ha consolidat de manera diferencial en les últimes dècades ofereix un escenari òptim per impulsar la recerca biomèdica", ha apuntat.
L'INSTITUT
El nou centre, que ha suposat una inversió de 100 milions d'euros, compta amb 20.000 metres quadrats de superfície i, quan estigui a ple rendiment, preveu acollir fins a 500 professionals --uns 425 científics i 75 com a personal de suport--, repartits en un total d'entre 30 i 40 grups de recerca, que s'incorporaran progressivament d'aquí a 2030, aproximadament.
Fonts del CaixaResearch Institute han explicat que els primers anys d'activitat requeriran una inversió similar a la de l'obra inicial --prop de 100 milions--, amb 10 milions destinats a la captació de talent i equipament científic per al 2026.
El finançament del nou institut no competirà ni suposarà un greuge per a la resta de centres associats a la Fundació, que inclouen l'IrsiCaixa, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, el BarcelonaBeta Brain Research Center, l'Institut de Salut Global de Barcelona, el Sant Joan de Déu Institut de Recerca i el Gulbenkian Institute for Molecular Medicine de Portugal.
L'edifici compta amb 2 mòduls, el segon dels quals s'acabarà de construir al llarg d'aquest any; és obra de TAC Arquitectes, dirigit per Eduard Gascón, que ha treballat per minimitzar l'impacte visual al parc natural de Collserola i dotar-lo dels "millors estàndards" en sostenibilitat.
Així mateix, constitueix el Campus Científic de la Fundació La Caixa juntament amb el Cosmocaixa, que es troba tot just al davant i que actuarà com a "altaveu" per difondre la tasca dels investigadors.
LA IMMUNOLOGIA
El CaixaResearch Institute està totalment dedicat a la immunologia, i estudiarà com evoluciona el sistema immunològic, com activar-lo, com frenar-lo, com fer-lo servir amb finalitats terapèutiques i com actua durant l'embaràs, l'envelliment o com a reacció a les vacunes, entre molts d'altres.
L'institut ja ha configurat 5 grups de recerca, centrats en les lipoproteïnes, la immunologia del cervell, les vacunes, el paper de les cèl·lules mare i les cèl·lules dendrítiques, i en constituirà pròximament un dedicat a l'envelliment.
La Fundació buscarà que la recerca sigui transversal, ja que la immunologia travessa diverses disciplines i es pot utilitzar per estudiar malalties tant neurodegeneratives com infeccioses o cardiovasculars, entre d'altres.
Així mateix, l'objectiu és que sigui "especialment traslacional", és a dir, que les troballes es puguin traslladar a la societat, per la qual cosa l'entitat ha constituït una sèrie de hubs d'innovació i de gestió de dades per maximitzar l'impacte de la recerca.