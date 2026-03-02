El Rei, Illa i Collboni inauguren el Mobile World Congress 2026

El monarca passeja per diversos pavellons durant el primer dia del congrés
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El rei Felip VI; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han inaugurat aquest dilluns l'edició 2026 del Mobile World Congress (MWC).
Ho ha fet en la tradicional visita inaugural que el monarca fa cada any durant el primer dia del congrés, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins dijous, i en què no ha estat el president espanyol, Pedro Sánchez.
Al Rei també l'acompanyaven el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.
En representació de l'esdeveniment, hi havia el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman.
RECORREGUT
En la primera parada del recorregut, el Rei s'ha acostat a l'espai de la Mobile World Capital Barcelona al Vestíbul 6, on ha saludat el CEO de la fundació, Francesc Fajula.
Després ha visitat l'estand de la Generalitat, on ha saludat la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i com a tercera i quarta parada, ha passat pel Pavelló d'Espanya i l'estand de la GSMA, on el monarca ha estat rebut pel director general de la GSMA, Vivek Badrinath
També ha visitat els estands de les operadores de telefonia, Telefónica, Orange i Vodafone, al Vestíbul 3, on el Rei ha pogut conèixer alguns dels projectes de les empreses
El recorregut, que ha durat aproximadament una hora, ha acabat cap a les 12.25 hores.
L'edició d'enguany del congrés ha arrencat aquest dilluns i celebra el 20è aniversari a Barcelona, on va arribar el 2006.