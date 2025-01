El rei enalteix la labor de les forces armades en la dana i els anima a continuar perquè "queda un llarg camí"

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha lloat aquest dilluns la labor de les forces armades per pal·liar els efectes de la dana que va assolar diverses localitats de la Comunitat Valenciana i els ha animat a continuar treballant perquè "queda un llarg camí per endavant" en la reconstrucció de la zona.

Durant el seu discurs a l'acte per commemorar la Pasqua Militar al Palau Real, Felip VI ha posat el focus en el temporal de finals d'octubre, que va deixar més de 200 morts i incomptables danys materials, per posar en valor les forces armades i les forces i cossos de seguretat com un "element essencial" de l'acció de l'Estat i com un "suport a les administracions públiques davant de qualsevol emergència".

El monarca, que vesteix l'uniforme de l'Exèrcit de Terra, ha qualificat les labors dels més de 8.500 militars dels tres exèrcits i la Unitat Militar d'Emergències (UME) com "l'operació militar més important, especialment logística, en territori nacional i en temps de pau".

Així, ha destacat intervencions mèdiques, distribució d'aliments, retirada de runa, vehicles i fang a garatges, carrers i clavegueram. "Heu donat suport psicològic als afectats i també heu patrullat barris i pobles per donar seguretat i tranquil·litat amb la vostra presència", ha dit.

Per tot això, els ha encoratjat a continuar treballant per la Comunitat Valenciana amb el mateix "esperit de servei" que "no es trenca ni per l'ingent treball fet ni per la consciència del que queda per fer". "I bé ho sabeu, que queda un llarg camí per endavant", ha afegit.