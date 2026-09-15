El Rei enalteix el "civisme" de Ceuta i ressalta la "flexibilitat" de les institucions

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha elogiat aquest dimarts l'"exemple de civisme" de Ceuta, en particular la "tasca ingent" del personal de Protecció Civil després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma a finals del mes de juliol, i ha defensat la flexibilitat i coordinació de les institucions a l'hora d'abordar emergències.
En les seves primeres paraules en públic des que es va produir l'entrada de més de 70.000 migrants provinents del Marroc durant l'obertura del curs 2026-2027 de l'Escola Nacional de Protecció Civil a Rivas-Vaciamadrid (Madrid), el monarca ha aprofitat per parlar sobre la situació que viu la ciutat autònoma, la qual està previst que pugui visitar amb la reina Letícia en les pròximes setmanes.
"Les grans emergències poden ser de tota índole", ha sostingut Felip VI, que ha considerat que és "obligat" esmentar "una ciutat espanyola que tots portem al cor i al cap aquests dies i reconèixer la tasca ingent que està duent a terme el personal de Protecció Civil a Ceuta", especialment el local, "en estreta coordinació amb els altres servidors públics i voluntaris, i en una situació d'extraordinària complexitat".
"La tasca d'aquests homes i dones genera l'admiració de tots els espanyols", ha assegurat el Rei, que ha estat acompanyat pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que també ha elogiat l'"exemple de civisme" que ha ofert Ceuta en tractar-se del "primer territori d'Espanya a arribar al 100% de formació en emergències a les escoles".
En aquest sentit, Felip VI ha ressaltat que "sovint un incendi, un terratrèmol, una inundació o un gran accident traspassen les fronteres administratives o la delimitació de competències, i posen a prova la nostra flexibilitat i capacitat de coordinació, de formació d'equips i d'integració dels recursos de diferents administracions públiques".