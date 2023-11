El rei emèrit arriba a Sanxenxo (Pontevedra) en la seva sisena visita des que viu en Abu Dabi

Juan Carlos ha aterrat a les 18.30 de la tarda a Vigo, on l'esperava el seu amic Pedro Campos



El rei emèrit Juan Carlos I ha arribat aquest dilluns a la tarda a casa del seu amic Pedro Campos, a Sanxenxo (Pontevedra), en la seva sisena visita a la localitat des que l'agost de 2020 es va traslladar a viure a Abu Dhabi.

L'exmonarca recala una vegada més a les Rías Baixas per assistir a les regates de la classe 6mR dins de la Copa d'Espanya de vela, categoria en la qual competeix 'El Bribón'. Les proves seran durant el cap de setmana, començant ja el divendres.

L'avió que l'ha tornat a portar a Galícia venia de Vitòria (País Basc), on sol tenir revisions mèdiques, i ha aterrat poc abans de les 18.30 hores a l'Aeroport de Peinador, a Vigo. Allà, com és habitual, l'estava esperant Pedro Campos.

Després d'una mica més de mitja hora de cotxe, tots dos han arribat a la casa que el president del Club Nàutic de Sanxenxo té a la zona de Nanín davant les càmeres de la ja usual comitiva de mitjans de comunicació que s'acumulen en l'entrada.

SISENA VISITA

La d'aquesta setmana serà la sisena visita a Sanxenxo de Juan Carlos I des que va traslladar la seva residència a Abu Dabi l'any 2020. Com en les anteriors ocasions, s'allotjarà a casa del seu amic Pedro Campos.

La seva última estada va ser entre el 25 de setembre i el 2 d'octubre. Aquells dies, Juan Carlos I va gaudir de la visita de diversos familiars, entre ells la seva germana Margarita, els seus nebots Alfonso i María Zurita, i la seva filla la infanta Elena.

En aquella ocasió, l'emèrit no va veure al seu fill malgrat que van arribar a estar a escassos 15 quilòmetres l'un de l'altre, ja que Felipe VI va participar en l'obertura del V Fòrum La Toja-Vínculo Atlántico a la Illa da Toxa, a O Grove.

Després de la seva última vegada en Sanxenxo, l'ex cap d'Estat va estar a Espanya en una ocasió més. Van ser amb prou feines unes hores, per acudir al sopar privat pel 18 aniversari de la princesa Leonor, el passat 31 d'octubre en el Palau del Pardo. No obstant això, Juan Carlos I no va assistir, igual que la reina emèrita Sofia, a l'acte de jura de la Constitució que va fer l'hereva al tron al Congrés dels Diputats.

"EXPLICACIONS DE QUÈ?"

Les declaracions públiques de l'exmonarca als periodistes que segueixen les seves estades en Sanxenxo solen limitar-se a agrair-los la seva tasca i a respondre que es troba "molt bé". No obstant això, sí que va haver-hi un parell d'ocasions en les quals es va sortir d'aquesta línia.

La més anecdòtica va ser al maig de 2022, durant la seva primera visita a la localitat de Pontevedra des que va marxar a Abu Dhabi. Quan una periodista li va preguntar si tenia previst donar al seu fill alguna explicació sobre les polèmiques que l'envoltaven, algunes de caràcter judicial, va etzibar: "Explicacions de què?".

Així mateix, en la seva última estada fa poc més de mes i mig, Juan Carlos responia amb un concís "per descomptat" en ser preguntat sobre si li agradaria quedar-se a viure a Espanya.