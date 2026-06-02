El Rei destaca el paper del periodisme que no simplifica en "la fortalesa" de les democràcies

Martin Wolf avisa de l'"auge aterridorament ràpid de l'autoritarisme" després de recollir el Premi Cercle d'Economia
BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha assegurat aquest dimarts que un periodisme que no simplifica ni desnaturalitza la complexitat de la realitat resulta indispensable per a "la qualitat del debat públic i la fortalesa" de les democràcies.
Ho ha dit en el lliurament del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea a l'editor associat i principal comentarista d'economia del 'Financial Times', Martin Wolf, en la 41a Reunió Cercle d'Economia que es fa al Palau de Congressos de Catalunya des de dilluns fins dimecres.
"Un periodisme capaç d'explicar la complexitat sense desnaturalitzar la seva essència, en simplificar-la, resulta avui indispensable per a la qualitat del debat públic i la fortalesa de les nostres democràcies", ha dit el monarca.
Martin Wolf, ha afegit el Rei, "ha explicat amb claredat el valor de les economies obertes, sense deixar d'advertir sobre aquelles vulnerabilitats capaces d'erosionar-ne la legitimitat".
"Els seus articles --i també les seves obres-- han contribuït a il·luminar algunes de les qüestions més decisives del nostre temps: la transformació de l'ordre internacional, la creixent fragmentació geopolítica o la necessitat de preservar la confiança institucional i la cohesió social en democràcies cada vegada més interdependents", segons el monarca.
Ha assegurat que el periodista, no és únicament un observador privilegiat, sinó també "un intèrpret lúcid de les seves complexitats; algú que, des de la independència intel·lectual, el rigor analític i la claredat de pensament, contribueix a enriquir un debat públic indispensable en tota societat oberta i democràtica".
"EUROPA UNIDA"
Respecte al contingut de les jornades del Cercle, ha dit que la qüestió que es planteja aquest any --'Autonomia estratègica d'Europa: mite o realitat'-- resulta especialment suggeridora: "Molt s'ha debatut sobre si aquest terme d''autonomia' és o no una quimera, però als més escèptics caldria recordar-los que una de les constants de la construcció de l'Europa unida ha estat convertir en realitat allò que semblava una aspiració llunyana, fins i tot una utopia".
"Tot el procés d'integració ha estat un viatge d'allò improbable i extremadament complex a allò real i tangible", ha assegurat.
A parer seu, Europa ha estat un factor decisiu en la modernització i obertura d'Espanya, que al seu torn, "també ha contribuït i, en no pocs àmbits, liderat l'avenç del projecte comú".
"Perquè Europa ha estat i continua sent, abans de res, una construcció basada en la voluntat, la confiança i la responsabilitat compartida entre els estats membres", ha afegit.
JOHN CARLIN
Prèviament, l'escriptor John Carlin ha presentat Martin Wolf i, en el seu discurs, ha afirmat que la capacitat de persuadir no es basa únicament en una lucidesa intel·lectual, ja que aquesta capacitat s'exhaureix i no perdura si no està recolzada per una autèntica integritat moral: "La integritat moral és una cosa que els éssers humans podem percebre en altres persones, igual que en podem percebre l'absència".
En aquest sentit, ha defensat que la veritat sobre Martin Wolf és que té en abundància aquesta base d'integritat, "que es podria definir millor com una coherència sòlida entre el que predica i el que fa".
MARTIN WOLF
Després de recollir el premi, Martin Wolf ha avisat que la Unió Europea es troba en un declivi bastant pronunciat i que les seves dades demogràfiques i el seu rendiment econòmic relatiu indiquen que la "situació empitjorarà", mentre que ha destacat que la relació amistosa de dependència amb els Estats Units ha desaparegut.
"La UE actual és vulnerable des del punt de vista econòmic, polític i de seguretat", ha afegit, i ha valorat que aquestes vulnerabilitats són tant internes com externes.
Per això, Wolf ha criticat que l'opció elegida per revertir aquesta situació hagi estat, en la seva opinió, la d'encarregar excel·lents informes i, al final, "no fer gairebé res perquè els canvis que suggereixen són massa difícils".
A més a més, ha assenyalat que, tot i que els objectius de seguretat, prosperitat i llibertat no han de canviar, calen polítiques per completar el mercat únic, defensar la UE "davant una Xina depredadora i uns EUA proteccionistes", fomentar l'aparició de clústers europeus d'innovació de primer ordre i desregular els mercats laborals per fomentar les empreses innovadores, entre d'altres.
També ha incidit a reformar radicalment els mercats energètics, donar suport a una educació de la màxima qualitat i, sobretot, crear institucions de recerca europees de primer ordre que superin les dels Estats Units.
"Si la UE vol fer tot això, especialment en matèria de seguretat, s'ha d'integrar més profundament. Això requerirà una unió fiscal amb un pressupost de la UE substancialment més gran i quantitats considerables de deute comú", ha receptat.
Segons ell, Europa podria aconseguir una autonomia estratègica més gran, però per fer-ho primer ha d'acceptar el canvi: "En un món de ràpids canvis tecnològics, superpotències depredadores i un auge aterridorament ràpid de l'autoritarisme, la decisió de no fer-ho probablement tindrà conseqüències encara més doloroses".
GARCIA-MILÀ
Prèviament, la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, ha defensat que Martin Wolf no és un europeista convencional, sinó que com a bon britànic i com a bon periodista, sempre ha estat un europeista crític: "Ha defensat Europa, sí, però ho ha fet des de la independència intel·lectual, des del rigor i, sobretot, des de l'exigència".
"Només des de l'autoexigència i el realisme serem capaços de tirar el projecte europeu endavant, sobretot ara que Europa s'enfronta a reptes de gran magnitud", ha afegit.
A més, Garcia-Milà ha dit que la presència del Rei contribueix a realçar el significat d'uns premis que pel Cercle són molt importants i ha assegurat que l'europeisme forma part de l'ADN de l'entitat i que, per això, van crear aquest premi: "Hi ha institucions que neixen per representar interessos i hi ha institucions que neixen per defensar idees. El Cercle pertany, des de la seva fundació, a aquesta segona categoria".