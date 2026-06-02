El Rei destaca el paper del periodisme que no simplifica en "la fortalesa" de les democràcies

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha assegurat aquest dimarts que un periodisme que no simplifica ni desnaturalitza la complexitat de la realitat resulta indispensable per a "la qualitat del debat públic i la fortalesa" de les democràcies.
Ho ha dit en el lliurament del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea a l'editor associat i principal comentarista d'economia del 'Financial Times', Martin Wolf, en la 41a Reunió Cercle d'Economia que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya des de dilluns fins dimecres.
"Un periodisme capaç d'explicar la complexitat sense desnaturalitzar la seva essència, en simplificar-la, resulta avui indispensable per a la qualitat del debat públic i la fortalesa de les nostres democràcies", ha dit el monarca.