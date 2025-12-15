El Rei demana tractar la diversitat amb diàleg: "Els apriorismes o sectarismes són mals consellers"

Anima l'Hospitalet (Barcelona) a "guanyar" el futur amb diàleg, inclusió i convivència
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
El rei Felip VI ha receptat tractar la diversitat existent a les ciutats espanyoles amb grans dosis de diàleg: "Els apriorismes o sectarismes són mals consellers i les solucions simples no solen ser duradores ni solidàries".
Ho ha dit en un discurs durant la seva visita a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) pel centenari de la concessió del títol de ciutat del rei Alfons XIII, i després de visitar l'Ajuntament i el centre municipal de transformació digital La Florida 6.0, al mercat de la Florida.
Ha sostingut que la diversitat "no sempre és fàcil de gestionar", però que és un mirall dels temps actuals, que també són complexos i diversos, en les seves paraules.
IMMIGRACIÓ DEL SEGLE XX I ACTUAL
En el discurs, en castellà i amb una intervenció inicial en català, ha recordat les famílies que van arribar a l'Hospitalet al llarg del segle XX, amb l'objectiu de guanyar en estabilitat, feina, accés a serveis públics i oportunitats per als seus fills.
"Aquestes vides bolcades en el treball, en l'emprenedoria, a construir una llar", ha resumit, i s'ha referit a més a tots els qui han anat arribant més tard.
"Hi ha, sempre, una gran dignitat en el fet de mirar de prosperar, d'intentar complir els teus somnis, de donar als teus un futur millor. I molt coratge", ha afegit.
En referència al centenari de la ciutat, ha reconegut l'esforç de les persones grans de l'Hospitalet, la història dels quals i consells, ha dit, s'han d'escoltar per afrontar els reptes del futur.
EL FUTUR DE L'HOSPITALET
Sobre el concepte de ciutat, títol que el seu besavi va atorgar fa 100 anys a l'Hospitalet, n'ha destacat la noció "espais de llibertat", condició lligada a les aspiracions que tenen els seus ciutadans, una tasca que textualment sempre està en marxa.
En aquest sentit, el monarca ha sostingut que l'Hospitalet se situa en "un lloc i moment clau" per al seu present i futur, ha assenyalat que és el segon motor econòmic de Catalunya, i ha destacat les seves connexions amb l'Aeroport, el Port i la Zona Franca.
Segons el Rei, les grans àrees metropolitanes europees que funcionen millor ho fan com vasos comunicants, i ha exemplificat: "El creixement d'una ciutat està lligat al creixement i la prosperitat de les ciutats contigües", i ha dit que l'Hospitalet està cridada a tenir un paper protagonista.
Per tot plegat, ha instat la ciutat a "guanyar" el seu futur sent més moderna, cohesionada i amb qualitat de vida, i a fer-ho, ha subratllat, amb diàleg, inclusió i convivència.