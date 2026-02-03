El Rei demana als nous jutges que es regeixin per "paràmetres ètics" i la rectitud

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha instat aquest dimarts els nous jutges a regir-se pels "més estrictes paràmetres ètics" i a ser un exemple constant de rectitud, perquè d'això depèn el respecte al poder judicial i el bon funcionament del sistema polític i constitucional.
Ho ha manifestat a Barcelona en entregar els despatxos als 121 jutges de la 74a promoció de la carrera judicial, dels quals 85 són dones (70,25%), mentre que 36 són homes.
Hi han assistit el ministre Justícia, Félix Bolaños; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler; la consellera d'Interior, Núria Parlon; la presidenta del TS i del CGPJ, Isabel Perelló; la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el director de l'Escola Judicial, Francisco Segura, entre d'altres.
El perfil dels nous jutges és, segons una enquesta de l'Escola Judicial, el d'una dona --tornen a ser una àmplia majoria, com passa des del 1997--, amb una edat mitjana de 29 anys, que ha requerit 5 anys i 4 mesos per preparar l'oposició i que no tenen familiars que exerceixin o hagin exercit una professió jurídica.
Vuit de cada 10 (el 78,45%) no tenen juristes entre els seus afins, 4 de cada 10 (el 38,79%) venen de famílies en les quals cap dels seus progenitors té estudis superiors i, per lloc de residència, Andalusia és la comunitat que més jutges aporta (29), seguida de Catalunya i Madrid, amb 17 cadascuna; Castella i Lleó, amb 14; la Comunitat Valenciana, amb 11, i Galícia, amb 7.