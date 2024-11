El Rei defensa el periodisme "de la més alta qualitat" en tragèdies com la DANA

Ressalta la labor de "modernització" i "renovació" del periodista Carlos Franganillo, "un referent de credibilitat"

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El Rei ha fet una defensa del periodisme "de la més alta qualitat" en el marc de tragèdies com la DANA que ha assotat a la Comunitat Valenciana, reivindicant que són en aquestes catàstrofes on els professionals estan obligats a informar amb precisió. "Resulta vital", ha dit.

Segons ha assenyalat Felip VI en el seu discurs en el lliurament de la XLI edició del Premi de Periodisme 'Francisco Cerecedo' que s'ha celebrat a Madrid, i al que ha acudit també la Reina Letizia, davant de la dimensió d'aquesta "tragèdia i destrucció" és necessari "reconèixer els millors valors del periodisme, els que romanen inalterables amb el pas del temps, malgrat els nombrosos canvis als quals estan exposats els mitjans de comunicació, els professionals i la professió mateixa", ha indicat.

Dit això, i després de felicitar a l'Associació de Periodistes Europeus (APE) i a tots els professionals "compromesos amb el bon periodisme", el monarca ha reflexionat sobre les últimes 10 edicions del premi durant les quals ell ha estat al capdavant de la Prefectura de l'Estat.

"Al llarg d'aquesta última dècada, en un entorn marcat per la desinformació, d'una banda, i per la sobreabundancia informativa, per una altra, els premiats han volgut subratllar també la necessitat d'un compromís ètic i una inclinació ferma a la veritat en l'exercici de la professió", ha assenyalat.

Ha estat en aquest punt quan Felip VI s'ha dirigit al periodista de Telecinco Carlos Franganillo, al que ha felicitat pel reconeixement i li ha destacat per ser un "innovador nat".

"El seu periodisme continua amb la millor herència dels mestres de l'ofici i connecta perfectament bé amb les noves generacions, sent un referent de credibilitat a través de l'honestedat, l'objectivitat i el rigor del seu treball", ha dit.

A més, el Rei ha ressaltat que el presentador d'informatius intenta ser sempre que pot "testimoni presencial dels esdeveniments" com en la catàstrofe de la DANA, com a corresponsal a Moscou i a Washington o cobrint el 20 aniversari de la caiguda del Mur de Berlín.

Finalment, el monarca ha reivindicat que el periodisme és "molt més que una eina per a la difusió de notícies" i que ha de seguir contribuint" a il·luminar el camí cap a societats millor informades i compromeses per la llibertat; i ha de, per tant, "ajudar a superar igualment les barreres que separen i que divideixen", ha postil·lat.