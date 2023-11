El Rei defensa la nació espanyola i avisa que reivindicar la Constitució no és "mirar enrere amb nostàlgia"

MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha defensat Espanya com a nació i com a "realitat compartida" i ha reivindicat que la defensa de la Constitució no suposa "mirar enrere amb nostàlgia" sinó reafirmar l'assoliment que va suposar la Carta Magna durant el seu discurs d'obertura solemne de les Corts.

Davant diputats i senadors, entre els quals no hi havia els representants d'ERC, EH Bildu i el BNG, el monarca ha destacat que "des de fa segles Espanya ha estat una realitat compartida i edificada per dones i homes de diversa procedència social o geogràfica amb ideologies diferents" però amb la idea compartida d'"un millor país per a tothom".

Felip VI, que ha estat acompanyat per la reina Letícia i la Princesa d'Astúries ha posat en valor la Constitució com el "marc democràtic" i que recull tot un seguit de valors que "no estan ancorats en el passat i que s'han de projectar permanentment cap al futur".

Així mateix, ha sostingut que "reivindicar el profund significat" de la Transició "no és, en absolut, mirar enrere amb nostaligia" sinó que és "una orgullosa i conscient reafirmació de les nostres millors capacitats com a país i del "millor assoliment" que representa la Constitució.