El Rei crida a treballar "units per construir una Espanya i una Europa més fortes"

El rei Felip VI ha cridat aquest dijous a continuar "treballant units per construir una Espanya i una Europa més fortes, més inclusives i pròsperes per a les generacions futures", i ha defensat el diàleg i la col·laboració per afrontar futurs reptes.

Ho ha dit en la segona jornada de la 39a Reunió del Cercle d'Economia que se celebra a Barcelona, en lliurar el Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea als cofundadors de BioNTech, Ugur Sahin i Özlem Türeci, empresa que va desenvolupar el primer vaccí contra la covid-19.

També ha afirmat que l'"esperit de solidaritat i cooperació" que Europa va demostrar durant la pandèmia és fonamental per al seu futur, després de recordar la capacitat del continent per unir-se en moments d'adversitat i treballar per trobar solucions innovadores.

"La història d'Ugur Sahin i Özlem Türeci és un exemple inspirador de com el compromís amb la construcció europea pot tenir un impacte tangible, perceptible, en la vida de les persones. En rebre aquest premi, no només es reconeix el seu talent i dedicació, també se celebra l'esperit de col·laboració i solidaritat que ha caracteritzat la resposta europea a la pandèmia", ha dit el Rei durant el seu discurs, en què ha fet servir el castellà, el català i l'anglès.

Ha posat en valor aquest esperit de solidaritat i cooperació per afrontar futurs "desafiaments cada vegada més complexos", com el canvi climàtic, les tensions geoestratègiques i geoeconòmiques, la sostenibilitat, la digitalització i la IA.

Considera que són "reptes que exigeixen a tots els actors un paper molt actiu en la promoció del diàleg i la col·laboració".

ESPANYA A EUROPA

"Devem molt a Europa, però també ens hem de sentir orgullosos de saber tot el que hem aportat en les darreres 4 dècades per aconseguir el que la Unió representa avui", ha dit a pocs dies de les eleccions europees del 9J.

"Els espanyols majoritàriament volem més d'Europa i confiem que amb això ens anirà millor. En definitiva, és evident que el futur d'Espanya està intrínsecament vinculat al dels seus socis europeus", ha manifestat davant les autoritats i representants econòmics presents.

A més a més, ha agraït al Cercle d'Economia el seu compromís amb la construcció europea i la seva convicció que amb unió es pot afrontar "qualsevol desafiament" que es presenti.

En edicions anteriors, el Cercle ha premiat protagonistes de la integració europea, com l'ex-primer ministre d'Itàlia i expresident del BCE, Mario Draghi; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l'alcalde de Varsòvia (Polònia), Rafal Trzaskowsky.