El Rei crida a continuar creient en el multilateralisme "perquè qualsevol alternativa és pitjor"

Afirma que en el món actual "el diàleg i la cooperació ja no es poden donar per assegurats"
El rei Felip VI ha cridat aquest dimarts a continuar creient en el multilateralisme "perquè qualsevol alternativa és pitjor" per al conjunt de la comunitat internacional i per a la construcció d'una Europa unida, que creu que patiria enormement en un món governat per les idees contràries.
"Continuar creient en el món multilateral no és una mostra d'idealisme 'wilsonià', sinó, abans de res, un exercici de pragmatisme. Perquè qualsevol alternativa és pitjor", ha dit en una intervenció durant la segona jornada del fòrum World in Porgress de Prisa a Barcelona.
Ha apuntat que "el diàleg i la cooperació ja no es poden donar per assegurats" en un món on estan a l'ordre del dia la competència pels recursos, els conflictes no resolts i la preocupació creixent per la seguretat, la revisió d'aliances i el reposicionament de grans actors globals.
ORDRE MUNDIAL
No obstant això, ha defensat que "hi ha certs elements de l'ordre mundial que s'han de preservar costi el que costi perquè són l'entramat ètic sense el qual les relacions entre estats no tindrien més brúixola ni suport que la lluita de poder".
S'ha referit, sobretot, a la noció d'universalitat dels drets i la dignitat de l'ésser humà --que veu com un "referent ètic essencial"--, i també a la legalitat internacional, les institucions multilaterals i la regulació del comerç transfronterer, que no veu ideals o infal·libles, però sí útils.