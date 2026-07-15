Publicat 15/07/2026 14:04

El Rei assegura que van gaudir "molt" amb la victòria de la selecció espanyola davant França

Els reis Felip VI i Letizia, la princesa Leonor i la infanta Sofia amb joves premiats dels Princesa de Girona 2025 i membres de la Fundació Princesa de Girona.
GLÒRIA SÁNCHEZ-EUROPA PRESS

SANT MARTÍ D'EMPÚRIES (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)

El rei Felip VI ha assegurat que ell, la reina Letícia, la princesa Elionor i la infanta Sofia van gaudir "molt" amb el partit de la selecció espanyola de futbol d'aquest dimarts contra França.

Ho ha dit després d'unir-se ell i la reina a la visita al jaciment d'Empúries que han fet aquest dimecres la princesa i la infanta per, posteriorment, mantenir tots 4 una reunió de treball amb el Consell Assessor Jove de la Fundació Princesa de Girona.

Preguntats pel partit de la selecció d'aquest dimarts, tant el Rei com la princesa han afirmat que el van mirar i que van gaudir molt.

Felip VI també ha afirmat que ha complert la promesa de no mirar-los fins a la "final".

Sobre si anirà sol o tots junts a la final del Mundial a Nova York (Estats Units) aquest diumenge, el Rei ha respost: "Ho estem gestionant".

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