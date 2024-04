El Rei arriba a Seat a Martorell (Barcelona) sense que el rebi Aragonès

MARTORELL (BARCELONA), 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha arribat a les instal·lacions de l'automobilística Seat a Martorell (Barcelona) aquest divendres cap a les 11.40 al costat del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, sense que l'hagi rebut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni el conseller d'Empresa, Roger Torrent, tot i que tots dos assisteixen a l'acte.

Sí que l'han rebut el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, a més del conseller delegat de la marca Volskwagen, Thomas Schäfer, i el CEO de Seat, Wayne Griffiths, i altres representants de l'automobilística.

També hi han estat la secretària d'estat d'Indústria, Rebeca Torró; els alcaldes de Sant Esteve Sesrovires i Abrera (Barcelona), Enric Carbonell i Jesús Naharro; el president de la CEOE, Antonio Garamendi; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el de Sernauto, Francisco J. Riberas.

PLANTA D'ASSEMBLATGE

El monarca visita el recinte amb motiu de la construcció de la planta d'assemblatge del sistema de bateries, on la companyia preveu invertir 300 milions d'euros.

A la nova planta s'assemblaran les cel·les fabricades per PowerCo a la gigafàbrica de Sagunt (València) i s'emmarca en el projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (Perte) per al vehicle elèctric i connectat (VEC).