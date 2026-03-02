El Rei arriba a la inauguració de l'MWC 2026

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El rei Felip VI ha arribat aquest dilluns cap a les 09.15 hores al Mobile World Congress (MWC) per encapçalar la inauguració de l'esdeveniment, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins dijous.
Hi ha arribat amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha estat rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu.
Entre les autoritats també hi havia l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.
En representació de l'esdeveniment, hi han assistit el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, i la directora de màrqueting de la GSMA, Lara Dewar.
L'edició d'enguany del congrés de telefonia celebra el 20è aniversari de la seva arribada a Barcelona, el 2006, i preveu tornar a superar els 100.000 visitants.