El Rei arriba a la inauguració d'Alimentària & Hostelco 2026

David Zorrakino - Europa Press
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
El Rei Felip VI ha arribat sobre les 11.20 hores d'aquest dilluns a l'edició 2026 d'Alimentària & Hostelco per encapçalar la inauguració de l'esdeveniment, que se celebra en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins a aquest dijous.
L'han rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Agricultura, Luis Planas; el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Entre les autoritats també estaven el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i l'alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós.
En representació de l'esdeveniment, han assistit el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el president del consell d'administració de Fira, Pau Relat.
També estaven el president d'Alimentària, Toni Llorens; el president d'Hostelco, Pere Taberner; la directora d'Alimentària, Anna Canal, i la directora d'Hostelco, Céline Pérez.
3.300 EMPRESES
L'edició d'aquest any preveu reunir a més de 3.300 empreses, un miler de les quals provinents de 70 països, un 30% del total.
Aquesta edició també preveu superar els 110.000 visitants i generar un impacte econòmic de 180 milions d'euros.