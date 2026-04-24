El Rei arriba a la inauguració del CaixaResearch Institute a Barcelona

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha arribat cap a les 11.30 hores al CaixaResearch Institute de Barcelona, que inaugurarà aquest divendres juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanitat, Mónica García; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, i l'expresident de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.
L'han rebut aquestes autoritats a l'exterior de l'edifici, al barri de Sant Gervasi de la capital catalana, davant el Museu de la Ciència Cosmocaixa, i s'han fotografiat a la placa que acredita la inauguració, a l'entrada del centre.
Actualment, assisteix a l'acte d'inauguració, a l'auditori del centre, i finalment farà una visita a les instal·lacions.