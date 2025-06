El Rei arriba a la Conferència de Presidents i es fa una foto de família amb les autoritats

Sánchez saluda a Ayuso després dels últims desacords i també a Page, que el dimecres li va reclamar eleccions generals

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha arribat a l'hora estipulada al Palau de Pedralbes de Barcelona, on s'acull aquest divendres la XXVIII edició de la Conferència de Presidents, i ha saludat a totes les autoritats, acompanyat del president del Govern, Pedro Sánchez.

Felip ha fet acte de presència a les 9.01 hores, mentre que el cap de l'Executiu ha arribat amb prou feines cinc minuts abans, a les 8.57 hores. La resta d'autoritats han començat a arribar des de les 8.15 hores, i han aprofitat el temps d'espera per xerrar i realitzar algunes entrevistes amb mitjans.

Tant el Rei com Sánchez han realitzat una línia de salutació protocol·lària als presidents de les 17 comunitats autònomes i als de les dues ciutats autònomes; així com a la presidenta del Congrés, Francina Armengol; el president del Senat, Pedro Rollán, i a dotze membres del Govern, entre ells la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta segona; Yolanda Díaz, o la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.

En aquesta línia també estaven esperat l'amfitrió d'aquesta cimera multilateral, el president de Catalunya, Salvador Illa; el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres; la presidenta de la FEMP, María José-García Pelayo, així com el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.

Després de la rebuda, i amb el Palau de Pedralbes d'aparador, totes les autoritats s'han fet una foto de família juntament amb el monarca enfront d'aquest edifici declarat Bé d'Interès Cultural, que va ser un regal de la família Güell a la Corona i que va arribar fins i tot a convertir-se en residència real.

SÁNCHEZ ENCAIXA LA MÀ A PAGE I A AYUSO

Durant la línia de salutació a les autoritats, el Rei ha encaixat la mà a tots els lideris autonòmics, després d'haver saludat a ministres i a l'amfitrió, Illa, que organitza la primera Conferència de Presidents a Catalunya des de la creació d'aquest òrgan el 2004.

Per la seva banda, Sánchez ha saludat a tots els ministres i presidents autonòmics, encaixant la mà a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, després de la polèmica oberta per la dirigent madrilenya a compte de l'organització d'aquesta conferència; i al president manxec, el seu company del PSOE Emiliano García-Page, qui el dimecres li va sol·licitar la convocatòria d'eleccions generals.

El més matiner a arribar a la cita ha estat el president de la Rioja, Gonzalo Capellán, seguit del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. També ha estat curiós l'ocorregut amb la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, que ha arribat abans que la resta de ministres i li ha tocat esperar en un punt apartat de la fila de salutacions per no saltar-se el protocol.

ESMORZAR AMB EL REI

Després de la salutació i la tradicional foto de família, el Rei, el president del Govern i la resta d'autoritats s'han dirigit a l'interior del Palau de Pedralbes per mantenir un esmorzar i poder xerrar entre ells abans del començament oficial de la Conferència de Presidents.

Aquest era l'únic punt del fòrum multilateral que no va perillar durant la disputa que va tenir lloc entre el Govern i les comunitats autònomes del PP, que van amenaçar amb boicotejar l'acte si l'executiu no afegia els seus més de deu punts per a l'ordre del dia, alguna cosa que finalment Moncloa va acceptar incloure. En tot cas, els líders territorials van assegurar que de cap manera farien una plantada al cap de l'Estat.

Una vegada acabi l'esmorzar, Pedro Sánchez i Salvador Illa realitzaran una declaració institucional per donar començament a la Conferència de Presidents a les 10.30 hores, en la qual cada mandatari autonòmic tindrà un temps taxat d'intervenció de 10 minuts per abordar 16 assumptes d'actualitat. Com a novetat en aquesta edició, els presidents podran usar llengües oficials i poden venir acompanyats d'un conseller o consellera a la sala.

La Conferència de Presidents acabarà després, moment en el qual els diferents líders regionals compareixeran en diferents rodes de premsa per valorar el fòrum, del que es preveu difícil que es tanquin acords rellevants en temes com a habitatge, migració o finançament.