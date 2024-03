El Rei arriba a Alimentaria & Hostelco sense la presència d'Aragonès

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 març (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha arribat aquest dilluns cap a les 11 hores a l'edició 2024 d'Alimentaria & Hostelco per encapçalar la inauguració de l'esdeveniment, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins dijous, i on no l'ha rebut el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

L'esperaven els ministres Jordi Hereu i Luis Planas; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín.

Entre les autoritats, no hi havia ni Aragonès ni el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que inauguraran l'estand de la Generalitat a les 12 hores.

En la recepció sí que hi han estat el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el director general d'Alimentaria Exhibitions, José Antonio Valls; el president d'Alimentaria, Antoni Llorens, i el president d'Hostelco, Pere Taberner.

En entrar al recinte, els assistents han cridat 'Visca el Rei i Visca Espanya'.

El congrés, que ocuparà set pavellons del recinte firal, preveu reunir 100.000 visitants i 3.200 expositors, que generaran un impacte econòmic d'entre 180 i 200 milions d'euros.