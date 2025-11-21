El Rei apel·la al diàleg i la reconciliació com en la Transició en lloc d'expressar el desacord amb crispació

MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha animat aquest divendres a que, en un moment en el qual "el desacord s'expressa amb crispació", es miri cap a la Transició que, malgrat "no ser perfecta", va saber prioritzar la reconciliació i el bé comú i en què els seus protagonistes, entre els quals ha inclòs Joan Carles I, van apostar pel "respecte davant el menyspreu i la recerca de l'acord davant la imposició".
"La Transició no va ser perfecta", ha reconegut el Rei en el seu discurs durant la imposició del Toisó d'Or a la reina Sofia, a l'expresident del Govern central Felipe González i als 'pares' de la Constitució Miquel Roca i Miguel Herrero al Palau Real amb la qual s'ha volgut commemorar els 50 anys de la restauració de la monarquia, "però valorar-la només pel que va ometre seria injust".
"En les circumstàncies del moment, es va fer el més correcte: es va prioritzar la reconciliació, l'estabilitat i la creació d'un marc comú, tan necessari" com va ser la Constitució del 1978, la instauració de la monarquia parlamentària i la creació de "un sistema democràtic plural i estable".
Aquella generació "va saber conciliar el desig de canvi amb l'ordre legal existent, trobant en la reforma el camí cap a la democràcia", ha destacat. El que van aconseguir els seus protagonistes "no només va ser un assoliment jurídic i polític, sinó també cívic i moral".
Ells van convertir Espanya en una "democràcia europea" i van segellar "un gran pacte en el qual cap grup va aconseguir imposar la seva visió completa perquè tots ells van entendre que la convivència exigia cedir alguna cosa per guanyar un futur comú", ha assenyalat. "Va ser una elecció pragmàtica, però també profundament moral".
"En temps en què el desacord s'expressa amb crispació", ha sostingut Felip VI en presència tant del president del Govern central, Pedro Sánchez, com del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, "mirar cap aquest període ens pot servir, no pas per idealitzar-lo, sinó per recordar-ne el mètode: la paraula davant el crit, el respecte davant el menyspreu, la recerca de l'acord davant la imposició".
El monarca ha reconegut que la Transició "no va ser un procés senzill, ni espontani" sinó que va ser "un procés gradual, incert, amb riscos i obert en els seus resultats, en què cada pas va estar precedit per converses, pactes i concessions".