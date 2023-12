El Rei avisa que fora de la Constitució "no hi ha democràcia ni convivència" i insta al respecte entre institucions

Reivindica els "principis" demostrats enfront del terrorisme i la defensa dels valors constitucionals quan han estat en perill

Recalca que és un "deure moral de tots" evitar que el "germen de la discòrdia" s'instal·li entre els espanyols

MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha deixat clar en el seu tradicional discurs de Nadal que al marge de la Constitució "no hi ha ni democràcia ni convivència" possibles, i ha reivindicat el rol constitucional que les institucions tenen encomanat i la necessitat que no només aquestes ho compleixin, sinó que respectin la resta en la seva comesa.

El monarca ha reconegut que, encara que hi ha altres temes que preocupen als espanyols (entre els quals ha citat "la inacceptable violència contra la dona" o l'accés a l'habitatge per als joves, sense esmentar-ne uns altres com la guerra a Ucraïna o l'actual conflicte a Orient Pròxim), el seu desig era parlar sobre la Constitució i Espanya, perquè "tenen molt a veure amb el desenvolupament de la nostra vida col·lectiva".

Com ja ha fet en els seus últims discursos (entre ells el pronunciat el 29 de novembre amb motiu de la inauguració solemne de la XV Legislatura), ha fet una defensa de la Constitució, que aquest 2023 ha assolit el seu 45 aniversari, per deixar clar que la Carta Magna constitueix la peça clau en la democràcia actual.

"Fora del respecte a la Constitució no hi ha democràcia ni convivència possibles; no hi ha llibertats sinó imposició; no hi ha llei, sinó arbitrarietat", ha sostingut el Rei, en ple debat entorn de la llei d'amnistia presentada pel Govern espanyol a canvi del suport dels independentistes catalans a la investidura de Pedro Sánchez, però sense esmentar aquesta qüestió en cap moment en el seu discurs.

"Fora de la Constitució no hi ha una Espanya en pau i llibertat", ha alertat, defensant que és precisament la Carta Magna la que permet als espanyols "expressar-se lliurement, rebre una educació, tenir una ocupació, o protegir-se de la malaltia". També és garantia, ha dit, "perquè la vida dels espanyols pugui seguir discorrent amb confiança, amb estabilitat, amb certitud".

Però, ha afegit Felip VI, "perquè la Constitució desenvolupi plenament la seva comesa no només es requereix que la respectem, sinó també que conservem la seva identitat", així com "la seva raó de ser com a pacte col·lectiu de tots", i també que "preservem la seva integritat com a lloc de reconeixement mutu, d'acceptació i trobada" entre tots els espanyols.

DEFENSA DE LA LES INSTITUCIONS, TAMBÉ LA CORONA

En un moment en què el seu paper ha estat posat en qüestió durant el procés de formació de Govern i en què també sembla estar en el punt de mira el poder judicial, el Rei ha deixat clar que per fer front al futur "totes les institucions de l'Estat", inclosa la Corona, tenen el "deure" d'actuar "amb la major responsabilitat i procurar sempre els interessos generals de tots els espanyols amb lleialtat a la Constitució".

"Cada institució, començant pel Rei --ha sostingut--, ha de situar-se en el lloc que constitucionalment li correspon, exercir les funcions que li estiguin atribuïdes i complir amb les obligacions i deures que la Constitució li assenyala", ha recalcat el monarca.

A continuació, ha puntualitzat que també han de respectar "a les altres institucions en l'exercici de les seves pròpies competències i contribuir mútuament al seu enfortiment i al seu prestigi", així com "vetllar sempre pel bon nom, la dignitat i el respecte al nostre país".

UNITAT ENFRONT DE LA DISCÒRDIA

D'altra banda, el Rei ha reivindicat la unitat, incidint que és "amb l'esforç col·lectiu i amb les actituds solidàries com es construeixen les grans obres" que transcendeixen a les persones i perduren en el temps. "És així com un país progressa", ha dit.

La Constitució, ha dit, va permetre "superar la divisió, que ha estat causa de molts errors en la nostra història, que va obrir ferides, va fracturar afectes i va distanciar les persones". Per això, ha afegit, "evitar que mai el germen de la discòrdia s'instal·li entre nosaltres és un deure moral que tenim tots", i "no ens ho podem permetre".

La Constitució "ha estat el major èxit polític" de la història recent d'Espanya i va suposar "la culminació d'un procés que va merèixer una admiració i un reconeixement internacional extraordinaris" i va permetre "construir i consolidar una democràcia plena, oberta i integradora, un Estat social i democràtic de dret, que ha assegurat la nostra convivència i que ens ha permès superar diverses i greus crisis en els últims anys".

Fa gairebé mig segle, els espanyols "aprovem una visió compartida d'Espanya que reconeix el dret de tots a sentir-se i a ser respectats en la seva pròpia personalitat i en la seva cultura, amb les seves llengües, tradicions i institucions", ha recordat.

PRINCIPIS ENFRONT D'ETA I ATACS A LA CONSTITUCIÓ

Avui dia, ha incidit el monarca, "Espanya és una societat forta" que ha demostrat solidaritat enfront de l'adversitat, que ha sabut tenir "un comportament cívic" per superar la COVID-29, que ha sabut demostrar "coratge, dignitat i principis enfront del terrorisme" d'ETA i que ha defensat els seus "valors constitucionals quan aquests han estat en qüestió o s'han posat en perill", ha afegit.

I tot això, ha destacat, els espanyols ho han fet "junts i d'acord amb el marc constitucional", ja que "la raó última dels nostres èxits i progressos en la història recent ha estat precisament la unitat del nostre país, basada en els nostres valors democràtics i en la cohesió, en els vincles sòlids de l'Estat amb les nostres comunitats autònomes i en la solidaritat entre totes elles".

"No tinc dubte que la unitat serà també la clau perquè puguem afrontar amb èxit els seriosos i complexos reptes de futur als quals Espanya s'enfronta avui", ha reconegut el monarca, per a qui els espanyols haurien de "prendre major consciència del gran país que tenim, per així sentir-lo més i cuidar-lo entre tots".

Només així, ha dit, els espanyols podran complir amb "l'obligació" de què va parlar en el seu recent discurs davant les Corts de "garantir a les joves generacions el llegat d'una Espanya unida, cohesionada, amb voluntat d'enteniment i sòlida en les seves conviccions democràtiques, cíviques i morals".

El llegat també, ha prosseguit, "d'una Espanya respectada, d'una nació volguda, en què puguin continuar desenvolupant les seves vides de manera lliure, de manera segura en un entorn d'estabilitat i confiança".

"Espanya seguirà endavant", ha augurat el Rei, i ho farà "amb determinació, amb esperança". "Ho farem junts, conscients de la nostra realitat històrica actual, de la nostra veritat com a nació", ha afegit, prometent que en aquest camí "estarà sempre la Corona", no només perquè com a Rei és el seu deure --ha dit--, sinó perquè també és la seva "convicció".