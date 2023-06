El Rei agraeix la "generositat" de Varsòvia amb l'acolliment dels refugiats d'Ucraïna

Elogia l'"enèrgic europeisme" de Rafal Trzaskowski, Premi a la Construcció Europea

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha elogiat el "paper clau i de gran generositat" de Varsòvia (Polònia) amb l'acolliment de refugiats d'Ucraïna i la gestió dels ajuts d'altres països de cara a la guerra al país després de la invasió russa.

Ho ha dit en el discurs de la tercera edició del Premi a la Construcció Europea 2023, lliurat a l'alcalde de Varsòvia, Rafal Trzaskowski, en la 38a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra entre dilluns i dimecres a l'Hotel W de Barcelona.

Juntament amb el monarca han lliurat el premi el president del Cercle, Jaume Guardiola, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El Rei ha elogiat el paper de Varsòvia i altres ciutats poloneses com a lloc d'acolliment, com també ho han estat altres ciutats espanyoles, ha dit, per la "la brutal agressió i destrucció a mans de Rússia".

"Es tracta, sens dubte, d'una de les crisis humanitàries més grans que Europa ha patit els últims anys", ha afegit.

I ha ressaltat que Varsòvia és una gran capital europea: "L'hem admirat per la seva història per com va ressorgir després de la destrucció patida no fa tant en les guerres mundials, especialment durant la II Guerra Mundial, i amb la pulsió modernitzadora després de la fi de la guerra freda".

L'"ENÈRGIC EUROPEISME" DE TRZASKOWSKI

Felip VI ha elogiat la trajectòria de Trzaskowski "pel seu respecte a l'estat de dret, per la protecció dels drets de les minories i pel seu enèrgic europeisme", i li ha agraït que durant el seu discurs s'hagi expressat tant en castellà com en català --a més d'anglès--.

En les dues primeres edicions d'aquest premi --ha recordat-- el Cercle també va distingir personalitats que han destacat pels seus valors europeus i la seva contribució al projecte de la UE, com l'expresident del Banc Central Europeu Mario Draghi i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Layen.