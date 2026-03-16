El Rei admet que va haver-hi "molt abús" durant la Conquesta i comportaments dels quals no "sentir-se orgullosos"

El Rei Felip VI visita l'exposició ?La meitat del món. La dona en el Mèxic indígena? en el Museu Arqueològic Nacional - CASA S. M. EL REY
És la primera vegada que el monarca parla sobre la qüestió malgrat la carta que li va enviar AMLO el 2019 exigint una disculpa
MADRID, 16 març (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI ha reconegut aquest dilluns que va haver-hi "molt abús" durant la Conquesta malgrat les Lleis d'Índies adoptades pels Reis Catòlics per protegir a la població indígena i ha admès que aquells comportaments vists des de l'òptica i els valors actuals no són com per sentir-se "orgullosos".
El monarca ha fet aquesta reflexió durant la visita que ha realitzat a l'exposició "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" al Museu Arqueològic Nacional (MAN) acompanyat per l'ambaixador mexicà a Madrid, Quirino Ordaz.
Aquesta era la primera vegada que el Rei es pronunciava sobre aquesta qüestió, malgrat les reiterades crides que en els últims anys li havia vingut fent l'anterior president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, perquè hi hagués una disculpa per part de la Corona davant dels "greuges" comesos durant la Conquesta.
De fet, la falta de resposta a la carta que el mandatari va remetre a Felip VI al març de 2019 en aquest sentit va ser la raó esgrimida per l'actual presidenta, Claudia Sheinbaum, per no convidar al Rei a la seva presa de possessió a l'octubre de 2024, malgrat que aquest és qui tradicionalment acudeix en representació d'Espanya a aquest tipus d'actes.
Hi ha coses que quan s'estudien i es miren amb "el nostre criteri d'avui dia, amb els nostres valors, doncs òbviament no poden fer-nos sentir-nos orgullosos", ha comentat el Rei durant la visita, segons les imatges difoses per Zarzuela a xarxes socials, "però cal conèixer-los".
No obstant això, cal fer-ho, ha advocat, "en el seu just context, no amb excessiu presentisme moral, sinó amb una anàlisi objectiva i rigorosa" i també cal "treure lliçons" davant de les "controvèrsies morals i ètiques" que va haver-hi sobre com es va exercir el poder "des del primer dia".
VA HAVER-HI "MOLT ABÚS"
Felip VI ha recordat que "els propis Reis Catòlics, la Reina Isabel, amb les seves directrius, les Lleis d'Índies" van demostrar "un afany de protecció que després la realitat fa que no es compleixi com es pretén i hi ha molt abús".
El Rei ha defensat que exposicions com aquesta, organitzada de forma conjunta pel Ministeri d'Exteriors espanyol i la Secretaria de Cultura de Mèxic, contribueixen al coneixement mutu als dos països i també a una major estima.
"Aquesta exposició obre una finestra de coneixement, d'interès, de curiositat sobre alguna cosa que és tan potent i tan propi de Mèxic i de totes les cultures mesoamericanes", ha valorat, esgrimint que és "molt maco (...) veure com les civilitzacions s'han trobat amb els seus moments de lluita, de conflicte i de controvèrsia".
Al seu judici, és una cosa que hauria de conèixer la joventut "per apreciar-se a si mateixa" a banda i banda de l'Atlàntic perquè "al cap i a la fi, aquesta cultura mestissa que neix aquí, a Amèrica, és el que ens defineix avui", ha esgrimit, felicitant-se de la "feliç història" que ha estat poder portar a Madrid aquesta exposició.
LA VISITA NO ESTAVA EN L'AGENDA
La visita a l'exposició, en la qual també han acompanyat al Rei el director de l'AECID, Antón Leis, la directora del MAN, Isabel Izquierdo, i el catedràtic d'Antropologia de la Universitat Complutense Andres Ciudad --membre del comitè científic de l'exposició--, no figurava en l'agenda pública de Felip VI. Des de Zarzuela s'ha explicat que el Rei volia visitar-la abans que tanqui les seves portes diumenge que ve i volia fer-ho de forma privada.
Precisament, durant la inauguració d'aquesta exposició el passat 31 d'octubre el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ja va parlar sobre el paper d'Espanya durant la Conquesta, reconeixent que va haver-hi "clarobscurs" en la història compartida entre els dos països.
"Va haver-hi injustícia, just és reconèixer-ho i lamentar-ho. Aquesta és part de la nostra història compartida, no podem negar-la ni oblidar-la", va dir llavors el cap de la diplomàcia.
La mostra l'ha organitzat Exteriors, a través de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID), i la Secretaria de Cultura de Mèxic, a través de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història de Mèxic (INAH), en col·laboració amb el Ministeri de Cultura espanyol, l'Institut Cervantes i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
En ella, s'aprofundeix en el context social de les dones indígenes des de l'època prehispánica, en la llar, la comunitat, l'esfera econòmica, ritual i funerària, però també com a governants en posicions de poder, ressaltant la seva rellevància com a mares, cuidadores, proveïdores, sanadores, teixidores, xamanes, guardianes de sabers, guerreres i governants.