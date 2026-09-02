La regularització de migrants va aportar 64.332 nous afiliats a Catalunya a l'agost

El Govern estudiarà la caiguda de l'afiliació malgrat l'impuls de la regularització
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
La regularització extraordinària de persones migrants ha aportat 64.332 nous afiliats a la Seguretat Social a Catalunya a l'agost, un 19% del total dels 337.917 afiliats estrangers regularitzats en el conjunt de l'estat.
Així ho ha explicat el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, en reacció a les dades d'atur d'agost a Catalunya publicats aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social, que mostren que les afiliacions van baixar una mitjana de 59.529 a l'agost respecte al mes anterior (-1,48%), mentre que van augmentar en 116.437 persones, un 3,03% més, respecte al mateix mes de fa un any (+0,64%).
En roda de premsa amb la directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, ha afirmat que la regularització ha tingut un efecte de creixement en l'afiliació, i el Govern estudiarà "què ha passat" en altres sectors perquè malgrat això l'afiliació no hagi crescut en el conjunt de Catalunya.
Ha advocat per estudiar l'evolució concreta per sectors perquè, ha explicat, "depèn de les estructures productives que tinguin les diferents Comunitats Autònomes", varia l'impacte d'un sector o un altre.
EDUCACIÓ I LLEURE
Més detalladament, Ramos ha explicat que des del Govern no se senten "còmodes" amb el comportament a l'agost dins del sector educatiu, especialment en les activitats relacionades amb l'oci i el lleure com a casals i menjadors, i ha explicat que existeix un grup de treball per estudiar com estabilitzar aquests llocs de treball al llarg de l'any.
Segons les dades compartides per Rodó, el sector educatiu és el que més ha contribuït a la caiguda d'afiliacions, amb 26.513 menys a l'agost, seguit de les activitats administratives i serveis auxiliars (+10.995) i les activitats artístiques recreatives i d'entreteniment (+7.461).
CREIXEMENT DE L'ATUR
En relació a l'increment de l'atur que s'ha registrat a Catalunya a l'agost, un 4,63% respecte al mes anterior i un 0,64% en termes interanuals, Ramos també ha afirmat que s'estudiarà l'impacte de sectors com el turisme.
Ha remarcat de nou la pujada de l'atur en el sector educatiu, amb 2.305 persones més, i una situació que ha titllat de "preocupant", amb un creixement que ha afirmat que es dona any rere any.
També ha posat de rellevància l'augment més elevat de l'habitual en l'atur entre les persones que anteriorment no tenien ocupació: "Em temo que no és una qüestió demogràfica. No és que tinguem més joves que s'inscriguin per primera vegada", ha explicat Ramos, i ha obert la porta a estudiar l'impacte de la regulació en aquest increment.