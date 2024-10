La regulació dels lloguers i el finançament marcaran el DPG que comença aquest dimarts

Illa farà una valoració dels dos mesos de Govern i fixarà les prioritats del seu Executiu

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El Debat de Política General (DPG), que començarà aquest dimarts al Parlament i s'allargarà fins al dijous, estarà marcat pels debats sobre la regulació dels lloguers de temporada i el finançament singular de Catalunya.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, donarà aquest dimarts 8 d'octubre el tret de sortida al primer DPG de la legislatura al Parlament amb una intervenció a les 16 hores sense límit de temps i, una vegada acabada, se suspendrà la sessió fins al dimecres per seguir amb les intervencions dels grups parlamentaris.

Està previst que Illa, que afronta el seu primer DPG com a president, dediqui la seva intervenció inicial a una primera valoració i balanç dels dos mesos de Govern, i també definirà els reptes i les prioritats del seu Executiu.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ja el dimecres a les 9.30 hores, els grups podran respondre al president en una sessió que s'allargarà tot el dia i es reprendrà el dijous a la tarda amb la votació de les propostes de resolució després del debat, tal com va fixar la darrera reunió de la Junta de Portaveus.

Un dels principals blocs de propostes d'Illa estarà lligat a l'habitatge, i també serà un dels temes troncals de la seva intervenció, segons va explicar dimarts passat en roda de premsa la portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

ERC, COMUNS I PSC

Les propostes dels republicans versaran sobre finançament singular --un fet que van acordar amb el PSC per a la investidura d'Illa--, sobre regulació de lloguers de temporada, després del 'no' de Junts a tramitar una llei en aquest sentit al Congrés, i sobre el català i la "sobirania lingüística".

També els Comuns veuen "important recuperar la regulació dels lloguers de temporada", així com introduir millores als Pressupostos del 2025 de cara a poder tenir un parc d'habitatge públic que doni resposta a les necessitats dels catalans.

Per la seva banda, el PSC ha assegurat que portarà al Parlament propostes que recullin els punts "més singulars" dels acords d'investidura amb ERC i Comuns i, en aquest sentit, treballa en un paquet de mesures genèric i ampli sobre polítiques vinculades a l'habitatge i a garantir l'accés a l'habitatge com a prioritat.

JUNTS I CUP

Per la seva banda, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va assegurar que les seves propostes aniran dirigides a ser "proactius a fiscalitzar l'acció del Govern i per evidenciar el seu sucursalisme", així com a defensar el seu model per a Catalunya.

Les propostes de la CUP s'organitzaran en tres blocs: un sobre l'"alliberament nacional" i la independència de Catalunya, un altre sobre transformació ecosocial i un tercer sobre drets socials i civils.

PP, VOX I AC

El PP ha demanat "centrar el debat en aquells problemes que realment preocupen a la gent" amb temes com l'accés a l'habitatge, la sanitat, l'educació, la seguretat o les ocupacions d'habitatges.

Vox proposarà instar al Govern central a modificar els preceptes constitucionals que regulen el 'cupo' basc i el navarrès i aprovar un sistema de finançament de règim comú per a totes les comunitats, així com reformar el Codi Penal per "estendre l'agreujant a delictes de furt i estafa".

Finalment, Aliança Catalana (AC) encara no ha donat a conèixer les seves propostes ni les línies generals que marcaran la seva intervenció en el debat.

DEBAT I VOTACIÓ

Els grups comptaran amb 30 minuts d'intervenció cadascun, de major a menor representació, en la sessió del dimecres, amb el tancament dels socialistes: Junts, ERC, PP, Vox, Comuns, CUP, AC i PSC-Units.

Illa respondrà als grups, que tindran 10 minuts per a la seva rèplica, a la qual Illa podrà contestar de nou i els grups tornaran a tenir 5 minuts.

Mitja hora després de la suspensió de la sessió plenària del dimecres finalitzarà el termini de presentació de propostes de resolució i la Mesa es reunirà per admetre-les a tràmit.

Es podran presentar propostes transaccionals fins a les 13 hores del dijous i, mitja hora més tard, la Mesa es reunirà per tramitar les transaccions i lliurarà les propostes als grups.

Cada grup podrà presentar com a màxim 22 propostes amb tres punts cadascuna, que es votaran quan la sessió es reprengui el dijous a les 17 hores, en aquest cas per ordre de registre de les propostes de resolució, amb 10 minuts per grup parlamentari i les respectives votacions.