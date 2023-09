Reguant (CUP) renuncia a la seva acta de diputada al Parlament i deixa la primera línia política

Veu "desorientació del moviment" i aposta per deixar pas



BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha anunciat aquest diumenge que renuncia a la seva acta de diputada a la Cambra catalana i que abandona la primera línia de la política.

"He decidit deixar l'acta de diputada. Baixar del faristol i arromangar-me entre nosaltres", ha dit en l'acte de clausura de la setena edició de l'Escola d'Estiu de la CUP 2023, a la Nau Bostik de Barcelona.

Ha afirmat que, després de vuit anys en primera línia política, ara continuarà amb el compromís de "no anar-se'n a casa, sinó de treballar, construir i projectar des d'altres llocs" i que serà una militant de base i que participarà en la seva assemblea local.

Ha dit que confia que el procés de debat que la CUP obrirà aquest curs permetrà que el partit faci "l'autocrítica necessària, però sumant i multiplicant propostes i agafant impuls".

"El bloqueig del país i la desorientació del moviment necessita que aquelles persones que estem cansades i faltades d'idees deixem pas", ha afegit Reguant.

APRENDRE D'"ERRORS D'UN CICLE QUE S'HA ACABAT"

També ha apostat per avançar a partir dels aprenentatges dels encerts i "dels errors d'un cicle que s'ha acabat".

A l'acte, hi ha assistit un centenar de persones, entre les quals membres del partit com la presidenta del grup parlamentari CUP-NCG, Dolors Sabater, i els diputats al Parlament Carles Riera i Xavier Pellicer.

Reguant va entrar com a diputada al Parlament el 2015, va ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona entre el 2017 i el 2019, i el 2021 va tornar al Parlament, abans que el 2022 el Tribunal Suprem la condemnés per desobediència per no respondre com a testimoni a Vox durant el judici del procés.

MIREIA VEHÍ

Abans de la intervenció de Reguant, l'exdiputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha alertat que "el pèndol gira a la dreta, liderat per l'extrema dreta".

Davant aquest diagnòstic, ha avisat que el partit té dues missions: "Intervenir als Països Catalans des d'una perspectiva transformadora i revolucionària i impulsar un debat nacional que superi la situació de bloqueig que pateix el nostre país".

REFUNDACIÓ DE LA CUP

La dimissió de Reguant arriba després que la direcció de la CUP va proposar al juliol obrir un procés de refundació aquesta tardor per encarar el nou cicle polític arran dels resultats de les eleccions generals, en les quals no va aconseguir obtenir representació.

A més de Reguant, després de les eleccions generals també ha fet un pas al costat l'exdiputat al Congrés Albert Botrán.