Reguant (CUP) a Aragonès: "Amb pressa no es troba cap solució a problemes profunds"

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha explicat que el seu grup ha traslladat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "amb pressa no es troba cap solució a problemes profunds", després de la seva proposta de construir un front comú davant un possible govern del PP i Vox.

"No es pot pretendre que en un mes i mig se solucioni el que no s'ha fet en dos anys", ha alertat en unes declaracions a la premsa després de reunir-se amb el president al Parlament, en la ronda de contactes aquest dimecres d'Aragonès amb ERC, comuns, CUP i Junts.

També ha advertit que les propostes no poden ser "a toc d'eleccions", i ha afegit que durant la trobada no han parlat ni d'una llista conjunta ni de punts compartits en el programa per a les generals.

Durant la reunió, la CUP també ha traslladat a Aragonès que cal reflexionar en profunditat --ha dit Reguant-- sobre els resultats de les eleccions municipals, que van ser "un correctiu per a tot l'independentisme".

També han manifestat la seva preocupació per "l'auge de la dreta, l'extrema dreta i l'unionisme", i han cridat a recuperar la idea que l'independentisme és útil per garantir drets, en les seves paraules.

Preguntada per si hi ha hagut coincidències en la trobada, ha respost que tots dos coincideixen que les "eleccions de diumenge van ser un correctiu" per a l'independentisme i que caldrà veure si coincideixen o no en més qüestions.