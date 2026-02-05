Rego defensa vetar les plataformes digitals que no respectin "les regles del joc"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
Defensa ampliar el dret a vot als 16 anys, una edat "interessant" per prendre decisions
BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha defensat aquest dijous vetar les plataformes digitals que no respectin "les regles del joc" i ha explicat que el seu ministeri ha demanat obrir formalment el debat sobre la presència a X dels diferents comptes del Govern central, i ha assenyalat que, en la seva opinió, l'executiu hauria de sortir de la plataforma.
"Soc força crítica amb el que suposa Twitter. Dic Twitter, tot i que hi ha altres plataformes i aplicacions que tenen un comportament que podria ser similar, perquè és veritat que Twitter representa el màxim exponent, sobretot després que Grok, aquesta IA generativa, hagi començat a generar imatges de pornografia infantil", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha defensat regular l'entorn digital per "garantir drets i llibertats" de la mateixa manera que es regula, segons ella, l'espai públic físic amb normes.
"El problema és que com que la regulació de l'espai virtual depèn de tres senyors amb una ideologia que el seu objectiu a la vida és fer caixa perquè tenen un negoci, és molt complicat que això tingui una transcendència o una articulació que busqui l'interès general", ha dit.
Preguntada per si es pot responsabilitzar els dirigents de les plataformes de la difusió de contingut il·legal, ha explicat que això "ja" està contemplat en la directiva europea de regulació de l'entorn digital.
"Vull recordar que X ja té expedients oberts d'investigació. La directiva europea, de fet, fins i tot contempla la possibilitat de tancar Twitter en cas que s'acumulin una sèrie de multes o d'expedients que els sancionin", ha expressat.
LIMITACIÓ D'ACCÉS A LES XARXES SOCIALS
Sobre la voluntat del president espanyol, Pedro Sánchez, de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, ha afirmat que fa anys que ja es recull en el projecte de llei orgànica per a la protecció dels menors en entorns digitals, que actualment està en tramitació parlamentària al Congrés.
Ha defensat l'ampliació del dret a vot a partir dels 16 anys: "Creiem que cal fer-ho d'una manera transitada i acompanyada. És a dir, una persona es va formant i va adquirint eines, eines que li donen una maduresa a tots els nivells. I creiem que és una edat interessant perquè comencin a tenir una capacitat de presa de decisions notable".