Rego defensa que la següent batalla contra les plataformes és "limitar i prohibir Twitter"

Veu una ingerència el missatge del fundador de Telegram: "Té a veure amb un exercici d'autoritarisme"
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha defensat que la següent batalla contra les plataformes digitals és "limitar i prohibir Twitter", conegut actualment com a 'X', no només a joves sinó en general, ja que considera que és un espai on s'estan veient flagrants vulneracions de drets fonamentals, textualment.
Així s'ha pronunciat en l'acte 'Com podem guanyar? L'experiència de les veus joves en l'activisme digital' aquest dimecres a la seu dels Comuns a Barcelona, juntament amb la coordinadora dels Comuns Candela López; l'advocada i divulgadora feminista Carla Galeote, i la coordinadora de Joves Ecosocialistes, Marina Rodríguez.
Rego ha assenyalat que una bona part de les competències per a la regulació de les plataformes digitals depèn de les institucions europees, on considera que s'ha d'exercir pressió, i ha assenyalat que la idea central de l'acció política en aquest àmbit és que "el límit se li ha de posar als cabdills tecnològics, a les plataformes".
Després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi proposat prohibir que els menors de 16 anys puguin tenir comptes en xarxes socials, la ministra ha recordat que aquesta prohibició ja està inclosa en el projecte de llei orgànica per a la protecció de les persones millors d'edat en els entorns digitals, que es troba en tramitació parlamentària en el Congrés.
"GARANTISTA I MOLT EXIGENT"
"Ja aborda aquesta qüestió de forma garantista, molt exigent", ha subratllat Rego, que ha afegit que a més d'aquesta mesura també contempla mecanismes d'acompanyament i educació en entorns digitals per a menors, i que això no depengui només de les famílies o que només consisteixi a limitar l'accés, sinó que també es limiti a les plataformes.
La ministra ha subratllat que l'espai digital és "no és un espai neutral, és un espai en aquest moment profundament antidemocràtic, controlat per uns pocs cabdills digitals que situen les regles del joc", i ha reclamat mesures d'urgència que protegeixin als nens i joves.
"Això cal mirar-ho de front, ja que està segrestant una bona part de la sobirania, de la sobirania popular de molts països", ha afirmat Rego, que ha defensat poder comptar amb un entorn digital profundament democràtic i amb control públic.
Per a la ministra, l'actual espai digital "és la llei de la selva i està posant en risc drets i llibertats", i considera que la vulneració dels drets de la infància i de la joventut en aquests entorns mostra el símptoma més extrem de l'impacte que té la desregulació i la falta de garantia de drets en l'espai digital.
MISSATGE DEL FUNDADOR DE TELEGRAM
La ministra ha criticat el missatge que ha enviat el fundador de Telegram, Pavel Durov, en el qual ha instat als espanyols a mantenir-se vigilants, exigir transparència i lluitar pels seus drets després de l'anunci de Sánchez de voler prohibir l'accés a xarxes socials a menors de 16 anys.
"És una ingerència d'una empresa al nostre país, té a veure amb un exercici d'autoritarisme clar", ha defensat Rego, que ha retret que el missatge del fundador de Telegram parli de censura.
La ministra també ha advocat per generar un espai d'organització popular en l'entorn digital, i ha assegurat que "ha d'haver-hi propietat pública, és a dir, regular l'abast de l'espai digital i legislar i posar normes i límits".
També ha advocat per legislar el dret a la identitat digitals, i ha limitar i legislar sobre compartir imatges de menors sense el seu consentiment: "Hi ha un senyor a l'altre costat que està fent caixa amb la seva imatge, i per a mi això és explotació infantil", ha afegit.