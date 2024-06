Rego defensa la llei de menors per equilibrar "el gaudi de drets" amb la seva protecció

Sobre la carta de Sánchez, afirma que la tasca del Govern central és frenar "la dreta i l'extrema dreta"



BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha defensat que la llei de protecció digital del menor equilibra "el gaudi de drets i la protecció de la infància" a internet, un marc en el qual ha instat a aprofundir.

En una entrevista d'aquest dimecres a Rac 1 recollida per Europa Press, ha celebrat que el Govern central hagi començat a "engegar mesures que d'alguna manera regulin un espai que ha vingut per quedar-se" per preservar els drets dels joves espanyols.

El Consell de Ministres va aprovar dimarts l'avantprojecte de la llei en qüestió, la qual inclou ordres d'allunyament virtual, testos pediàtrics per detectar usos inadequats, penes per la difusió i la creació amb intel·ligència artificial (IA) de contingut sexual o vexatori, a més de la imposició obligatòria i gratuïta de controls parentals, entre altres mesures.

CARTA DE SÁNCHEZ

En preguntar-li per la carta publicada dimarts pel president del Govern central, Pedro Sánchez, en la qual va carregar contra el "groller muntatge" de la ultradreta contra la seva dona, Rego ha considerat que la tasca del Govern central és frenar la dreta i l'extrema dreta i sortir de la, a parer seu, pura confrontació.

"Ens porta a un marc que és d'enorme interès per a la dreta i l'extrema dreta, que no treballen gaire i que no tenen proposta de país", ha sostingut la ministra, que ha abundat en la tasca de l'executiu d'ampliar drets.

"En això estem. Amb aquesta llei, per exemple, el que fem és plantejar un primer pas per resoldre un problema de país, un problema de les famílies, i aquí és on ens hem de centrar", ha resolt Rego.