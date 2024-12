Rego admet que hi pot haver avenços amb Junts sobre els menors migrants: "A Catalunya hi ha moltíssims nens en acollida"

MADRID 16 des. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, s'ha mostrat "optimista" sobre la possibilitat d'un acord per a la reforma de l'article 35 de la llei d'estrangeria i s'ha mostrat partidària de "no tancar cap via" en la negociació amb els grups polítics en al·lusió a Junts. Per fer-ho, ha fet referència a l'esforç de Catalunya en l'acolliment de menors.

"Es pot avançar en un acord amb Junts, perquè en ser una distribució territorial fonamentalment pel nombre d'habitants, hi ha comunitats autònomes, que amb caràcter previ, ja han fet un esforç i fins i tot poden arribar a un cert alleujament en el seu sistema d'acollida", ha argumentat Rego en una entrevista a RNE recollida per Europa Press.

Així, ha indicat la necessitat d'un repartiment per a "sistemes sostenibles, ben dimensionats i el de població ha de ser un dels criteris". "Per tant", ha continuat Rego, "Catalunya està bé i cal reconèixer que té un sistema d'acolliment en el qual ja tenen moltíssims nens".

Ha assegurat, després de la manca d'acord en la Conferència de Presidents del dia 13, que "no cal tancar cap via" i ha insistit que la proposta del Govern central "és força semblant a la del president de les Canàries i a la que plantegen a Ceuta". "És de sentit comú i estic convençuda que es pot arribar perfectament a un acord", ha afegit.

Així mateix, ha insistit a criticar el PP per negar-se a un acord per a la reforma legislativa i convertir "això en una qüestió partidista". "Les comunitats autònomes del PP han anat situant en el tema una sèrie d'elements que, honestament, el Govern central ha anat resolent", ha argumentat Rego en al·lusió a aspectes com el finançament per poder dimensionar el sistema d'acollida".

Segons Rego, "està sent francament complicat asseure's a treballar en la concreció de com desenvolupar o de com salvar els obstacles que hi ha de caràcter competencial per poder dimensionar el sistema d'acolliment, vetllant per l'interès superior de la infància i fent-lo sostenible".