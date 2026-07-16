La regió de Barcelona suma 26,3 milions de visites el 2025 als seus principals atractius turístics

ORIOL CLAVERA - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La regió de Barcelona va sumar 26,3 milions de visites el 2025 als seus principals atractius turístics, segons l'informe publicat per LABturisme de la Diputació de Barcelona aquest dijous i que ha analitzat 180 espais del territori.
El mapa d'atractius mostra l'oferta turística de les comarques barcelonines, de les quals el Maresme és la que més n'inclou (27), mentre que els dos "grans atractius" són els vinculats a la compres (La Roca Village i Viladecans Styles Outlet) amb 10,4 milions de visites, informa la corporació en un comunicat.
Ha explicat que els espais naturals han estat els atractius turístics més sovintejats després dels dos centres comercials, amb el parc natural de Collserola, el de la serralada Litoral, el fluvial del Besòs, el del Montseny, el de la serralada de Marina i el de Cadí-Moixeró com els més destacats i que el conjunt de 16 parcs naturals sumen 9,9 milions de visitants.
D'altra banda, el monestir de Montserrat va rebre 2,4 milions de visitants, mentre que el global de les visites a patrimoni arquitectònic suma 3,2 milions de registres.
Quant al volum de visitants, ha afegit que el Vallès Oriental és la que lidera el rànquing amb 7,3 milions de visites, impulsat per la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, i que la segueix el Vallès Occidental i el Baix Llobregat amb 5,4 milions de visites cadascuna.