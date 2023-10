La regidora Eva Baró, triada nova presidenta d'ERC Barcelona

"No defallirem fins a aconseguir la República Catalana", assegura Junqueras



BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

La militància d'ERC a la ciutat de Barcelona ha triat la regidora Eva Baró com a nova presidenta de la Federació de Barcelona d'ERC, i rellevarà en el càrrec Gerard Gómez del Moral, informa el partit en un comunicat aquest dissabte.

La candidatura de Baró, 'La Barcelona de totes', va obtenir 365 vots favorables respecte de la de Patrícia Gomà, que va rebre 342 vots i 21 en blanc en la jornada de votació, que va tenir lloc divendres amb una participació del 70,82% de la militància de Barcelona.

Baró ha destacat en l'acte de relleu que "avui qui guanya és Barcelona i ERC de Barcelona" i que ara comença un nou camí ple d'il·lusions i reptes que ha de servir al partit per preparar-se i guanyar les eleccions municipals del 2027.

La nova presidenta d'ERC a Barcelona ha cridat a sumar per construir junts, ha dit, el futur de la ciutat: "Som un sol equip i podem guanyar Barcelona. Fem-ho!", ha conclòs.

JUNQUERAS: "NO DEFALLIREM FINS A ACONSEGUIR LA REPÚBLICA"

En la clausura, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que Barcelona necessita ERC perquè són els que treballen per la justícia social i per cobrir les necessitats de la ciutadania, i ha afirmat: "No defallirem fins a aconseguir la República Catalana".

El president sortint ha fet balanç del seu mandat i ha remarcat que ERC sempre hi serà "per millorar la vida de la gent i fer de Barcelona la capital d'una Catalunya lliure".