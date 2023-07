El regidor de Cultura a Borriana, de Vox, anul·la la subscripció municipal a diverses revistes en català

Salvador Illa insta Feijóo a desautoritzar aquest edil, que qualifica d'"energumen"



CASTELLÓ, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana (Castelló), Jesús Albiol, de Vox, ha anul·lat la subscripció del consistori a diverses revistes en català. En concret, es tracta de 'Camacuc', 'Cavall Fort', 'El Temps', 'Enderrock' i 'Llengua Nacional'.

L'edil ha penjat a Twitter un missatge en el qual diu: "L'Ajuntament de Borriana no continuarà promovent el separatisme català amb els diners dels borrianencs. No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera", tuit encapçalat per la frase: 'Missió complerta', al costat d'una bandera d'Espanya.

Així mateix, recorda la llista de revistes vetades per a continuació afegir: "Al carrer".

Albiol vincula aquest missatge amb una imatge del ple del passat 9 de gener, quan --des de l'oposició-- va demanar a l'Ajuntament la cancel·lació de la subscripció a les revistes 'El temps', 'Sàpiens' i 'Llengua Nacional'.

Aleshores explicava que "aquesta propaganda pancatalanista ens ha costat ara com ara 11.626,40 euros a tots els borrianencs, quantitat que continuarà augmentant ja que l'alcaldessa es va negar a cancel·lar aquestes subscripcions".

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha instat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a desautoritzar aquest regidor de Vox, que ha qualificat d'"energumen".

"Això és intolerable", ha dit Illa en unes declaracions als mitjans a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) al costat de la número 3 per Barcelona al Congrés i ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Illa ha instat Feijóo a "donar ordres" per revertir aquesta situació a Borriana, on el PP té l'alcaldia i governa amb Vox, i a garantir la resta de totes les llengües oficials i cooficials a Espanya.

"Una raó més perquè els catalans i catalanes ens mobilitzem i concentrem el vot en l'única formació que pot frenar aquesta deriva", ha dit.