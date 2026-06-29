La reforma del Palau de Pedralbes permetrà tenir 2 entrades i un jardí de benvinguda

Està previst que les obres de reforma integral comencin el 2028 i finalitzin el 2030
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
El concurs convocat pel Govern per reformar el Palau de Pedralbes ja té un projecte arquitectònic guanyador, i serà una proposta que permetrà tenir dues entrades i un jardí de benvinguda a la zona est.
En un comunicat aquest dilluns, la Conselleria de Presidència de la Generalitat explica que el concurs d'idees amb un jurat impulsat pel Govern l'han guanyat les empreses F87 Arquitectura, Ingeniería i Facilities SLP i Brullet de Lluna i Associats SLP.
El Palau de Pedralbes és un edifici catalogat com a bé cultural d'interès nacional, i el projecte guanyador planteja transformar l'edifici principal en "un equipament institucional de referència, la segona seu de l'executiu".
D'una banda, planteja una "intervenció respectuosa i innovadora" amb l'objectiu de garantir la preservació dels valors històrics de l'edifici, i alhora modernitzar-ne les prestacions funcionals i ambientals.
La proposta vol recuperar l'eix longitudinal central del Palau, que reorganitza els espais i "reforça la relació entre els diferents usos, introduint llum natural i millorant la qualitat ambiental interior".
A més a més, s'ensorrarà el cos de les cavallerisses construïdes posteriorment al palau, la qual cosa permetrà una "nova lectura de la façana nord", que es potenciarà amb un jardí de benvinguda, amb l'objectiu de facilitar la gestió de la seguretat i ordenar els diferents accessos segons els seus usos.
DOS PATIS NOUS
El projecte també planteja dos patis nous a la zona nord, un amb tarongers i un altre amb oliveres, i un jardí de celebracions a l'oest.
També està previst que l'edifici sigui neutre en emissions i de consum elèctric gairebé nul, mitjançant la integració de "solucions avançades de sostenibilitat ambiental, eficiència energètica i gestió de recursos integrant instal·lacions sense alterar la configuració arquitectònica".
Després de fer-se públic el resultat del concurs, s'obre un període de tramitació que conclourà amb l'adjudicació definitiva i començarà a comptar el període de 9 mesos per entregar el projecte final.
Els treballs començaran un cop redactat el projecte final i licitades i adjudicades les obres, que es duran a terme per fases, amb una previsió inicial que comencin el 2028 i finalitzin el 2030.
Aquesta rehabilitació integal respon "a la necessitat d'actuar sobre un edifici que presenta deficiències estructurals, problemes d'humitat i carències d'accessibilitat i seguretat", i l'objectiu és transformar-lo en la segona seu de la Generalitat i en un espai preparat per a reunions internacionals i actes culturals.