La reforma de la llei que permeti dissoldre la Fundació Franco es tramitarà des d'aquesta setmana

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El Ple del Congrés té previst començar dimarts la tramitació de la proposició de llei del PSOE que planteja reformar la Llei Reguladora del Dret d'Associació perquè es puguin dissoldre entitats com la Fundación Francisco Franco, un procés que es podrà iniciar a instàncies de la Fiscalia i concretar-se només mitjançant resolució judicial.

Amb aquesta iniciativa els socialistes compleixen la disposició addicional setena de la Llei de Memòria Democràtica, que data d'octubre de 2022, i que ja preveia la modificació de la llei d'associacions en aquest sentit.

La reforma arriba amb un any de retard, perquè s'havia de promoure l'octubre de 2023 a tot estirar, 12 mesos després d'entrar en vigor la Llei de Memòria. Per accelerar-ne l'aprovació, els socialistes han optat per impulsar la reforma a través d'una proposició de llei enlloc d'un projecte de llei del Govern espanyol.

La proposta del PSOE, recollida per Europa Press, consisteix a incloure una disposició addicional en la norma per incloure com a causa de dissolució "la realització d'activitats que constitueixin apologia del franquisme".

La futura norma especificarà que aquesta apologia es dona "enaltint el cop d'estat de 1936 o la dictadura posterior" o enaltint els seus dirigents amb "menyspreu i humiliació de la dignitat de les víctimes del cop, la guerra civil o el franquisme" o mitjançant la "incitació directa o indirecta a l'odi, la violència contra les mateixes o per la seva condició de víctimes".

PER RESOLUCIÓ JUDICIAL

Aquesta disposició especifica que la dissolució haurà de fer-se mitjançant resolució judicial, i que correspondrà al Ministeri Fiscal "l'exercici de l'acció en aquest tipus de processos".

A més, la proposició de llei del PSOE deixa clar que el motiu de dissolució s'aplicarà amb independència de les finalitats teòriques i activitats plasmats en els estatuts i que l'associació qüestionada hagi complert o no el deure inscripció registral.

PATXI LÓPEZ: QUE TOTHOM "ES RETRATI"

El portaveu del Grup Socialista en el Congrés, Patxi López, va destacar dimarts passat que aquesta iniciativa servirà perquè tothom "es retrati" respecte al franquisme i respecte a les víctimes de la dictadura.

"Perquè o s'està en contra de l'apologia del franquisme, o s'està de connivència amb la dictadura, o s'està en contra del menyspreu a les víctimes o es mira cap a una altra banda. I el que no val és estar tot el dia parlant d'algunes víctimes, i abandonar i donar l'esquena a unes altres", va afegir.