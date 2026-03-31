Reforçat el dispositiu contra la PPA a Catalunya amb equips de desinfecció i drons

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha acordat reforçar el dispositiu contra la pesta porcina africana (PPA) amb la contractació d'emergència de nous equips de desinfecció i drons, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
En concret, ha autoritzat la compra de tres equips portàtils de desinfecció per a vehicles pickup i dos equips remolcables, la qual cosa permetrà desplegar punts de desinfecció mòbils d'alta capacitat a zones de difícil accés.
Aquests equips permeten actuar directament sobre vehicles, personal, gossos i equipament, a més de desinfectar àrees afectades.
A més a més, sumarà dos drons d'última generació per a la Unitat de Sistemes Aeris no Tripulats dels Agents Rurals, que permeten millorar la detecció de fauna, la recerca de cadàvers i el seguiment de possibles focus a zones obertes o de difícil accés.
El cost total d'aquestes actuacions serà de 64.003,18 euros, dels quals 45.975,64 són d'equips de desinfecció i 18.027,54 de drons i material associat.