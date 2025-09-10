La reducció de la jornada laboral és la sisena iniciativa legislativa que el Govern perd en el Congrés

A més ha retirat 2 projectes i ha vist reprovats 2 ministres
MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El projecte de llei de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, rebutjat aquest dimecres en el Congrés per la majoria absoluta que sumen PP, Vox i Junts, és la sisena iniciativa legislativa que ha perdut el Govern espanyol de coalició aquesta legislatura, que s'inclouen en les gairebé 150 derrotes en les votacions de l'hemicicle.
Des de l'inici de la legislatura, el PSOE ha vist caure en el Congrés 4 decrets lleis: un de desembre de 2023 sobre reformes en el servei de la Justícia i la funció pública; dos derogats el mateix dia de gener de 2025 sobre el gravamen a les empreses del sector energètic i el catàleg 'ómnibus' que incloïa la revaloració de pensions, ajudes al transport públic, prohibició del tall de subministraments bàsics a vulnerables i mesures per a afectats de la dana; i l'últim el juliol, per al reforç del sector elèctric amb l'objectiu d'evitar una altra apagada.
S'hi afegeixen dues lleis del Govern derrocades a l'hemicicle, el citat projecte de Yolanda Díaz de les 37,5 hores i la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública, que l'Executiu va repescar temps després amb més èxit.
LA SENDA D'ESTABILITAT I LLEIS DEL PSOE QUE VAN CAURE
En aquests 20 mesos de Govern de coalició també s'ha rebutjat la senda d'estabilitat pressupostària en diverses ocasions i fins al tractat hispanofrancès que el PP va recórrer en el Tribunal Constitucional per permetre que un ministre francès es pugui asseure en el Consell de Ministres.
A més, al maig de 2024 l'Executiu va haver de retirar la seva reforma de la Llei de Sòl davant de la falta de suports per superar el debat de totalitat, i temps després va retirar un altre projecte de llei sobre gasos hivernacle després que l'oposició inclogués la supressió d'un impost sobre l'electricitat.
En aquests mesos, l'oposició i alguns dels socis del Govern han abatut en la primera votació quatre proposicions de llei afavorides pel propi Grup Socialista sobre lluita contra la prostitució, la reforma de la llei d'Estrangeria, el testament vital i una sobre habitatge pactat amb PNB. A això se suma una llei dels seus socis sobre lloguer de temporada que va ser rebutjada malgrat el seu suport.
LLEIS QUE NO VOLIA EL PSOE I QUE DESPRÉS HA BLOQUEJAT
El PSOE tampoc no ha pogut evitar que el Congrés tramiti mitja dotzena de proposicions de llei sobre les quals va votar en contra, incloent una dels seus aliats de Sumar per reconèixer la nacionalitat als sahrauis nascuts sota administració espanyola.
Així, el PP ha aconseguit que es tramitin sis proposicions de llei seves malgrat l'oposició del PSOE. Són lleis per relaxar la protecció al llop ibèric, per dotar de més professionals sanitaris d'atenció primària a l'estiu, per exigir l'autorització del Congrés per a l'enviament a l'estranger de material militar com el qual es mana a Ucraïna, per reformar la Llei de Costas, per transformar el CIS i per revertir el tancament de les nuclears. Moltes d'aquestes iniciatives legislatives van superar el tall gràcies a que Junts no va votar en contra.
Aquestes lleis de l'oposició no han avançat més perquè la majoria de PSOE i Sumar a la Mesa del Congrés ha anat ampliant el termini de presentació d'esmenes i impedint que segueixin el seu curs. El mateix ha passat amb les remeses des del Senat gràcies a la majoria absoluta del PP.
A això s'afegeix que l'oposició ha arribat a 'colar' esmenes en lleis del Govern (de Paritat, d'Eficiència del Servei de la Justícia, de Prevenció del Desaprofitament Alimentari i la reforma fiscal, entre altres).
Els socialistes tampoc no han pogut impedir que es reprovi a dos ministres: el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i, per dues vegades, el de Transports, Óscar Puente; ni que tiressin endavant el 19 de juny dos punts en una moció del PP sobre el reconeixement a la tasca de l'UCO i instant Sánchez a retre comptes pels casos de corrupció; ni que el Congrés exigís al maig al Govern que presenti els Pressupostos 2025 i els objectius d'estabilitat, una petició del PP recolzada per ERC i Podemos.
10 DE GENER DE 2024, PRIMER KO
El Govern de coalició va patir la seva primera derrota parlamentària el 10 de gener de 2024, quan Podemos, unit a l'abstenció de Junts, va tombar el decret llei redactat pel ministeri de Yolanda Díaz que incloïa una reforma del subsidi per desocupació.
A partir d'aquí, entre febrer i març, el Govern va haver de fer front a tres noves derrotes: el fre a la Llei d'Amnistia després del rebuig de Junts; la reprovació de Marlaska, per la mort de dos guàrdies civils al port de Barbate (Cadis), gràcies a l'abstenció Podemos i Junts; i la primera moció de l'oposició sobre el 'cas Koldo' perquè ERC i Junts van optar per l'abstenció.
En aquest any i mig de Govern de coalició hi ha hagut nombroses derrotes del PSOE en iniciatives que reclamen baixades d'impostos --generalment gràcies a la triple aliança de PP, Vox i Junts i l'abstenció del PNB--, en política exterior --especialment quan es parla del Sàhara Occidental i les relacions amb el Marroc--, i en temes relatius a la despesa en Defensa, on els aliats d'esquerra deixen només al PSOE.
El Grup Popular, sabedor de la feblesa parlamentària de l'Executiu, acostuma a sotmetre les seves iniciatives a votació per separat, fil per randa, multiplicant així les possibilitats que el PSOE perdi suports i sofreixi derrotes. Una pràctica a la qual s'han sumat també aliats del Govern com el PNB i ERC.
Aquest mateix dimecres els partits del Govern han sofert altres quatre derrotes en una moció del PP sobre igualtat en matèria d'educació, fonamentalment per l'abstenció de Junts. Només han salvat un dels punts de la iniciativa.
EL RÈCORD, 23 DERROTES EN UN DIA
El rècord de derrotes en un sol dia data del 19 de desembre de 2024, amb un total de 23. Una quinzena d'elles van ser sobre esmenes a la Llei contra el Desaprofitament Alimentari i quatre més es van registrar durant la votació de la llei de l'impost europeu a les multinacionals en la qual el Govern va incloure part de la seva reforma fiscal.
Aquell dia també va veure com s'aprovaven, malgrat la seva posició, tres punts d'un text del PNB sobre subministraments per a la indústria en processos de descarbonització i com PP i Vox, gràcies a l'abstenció de PNB i Junts, tiraven per terra una iniciativa de Bildu per augmentar la indemnització per acomiadament.