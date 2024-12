Redondo veu valentia en Ana Peleteiro: "El més important és alçar la veu"

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha destacat aquest dimarts la valentia de l'atleta Ana Peleteiro, en preguntar-li per la denúncia de presumptes violacions i maltractament psicològic d'una exparella a TikTok: "El més important és alçar la veu i fer el pas cap a la denúncia".

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa abans d'assistir al IV Fòrum Global de la Unesco contra el Racisme i la Discriminació, que se celebra aquest dimarts i dimecres al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Redondo ha insistit en la importància de denunciar "perquè la denúncia posa en marxa tots els recursos i tot el sistema de protecció a les dones" per afrontar un problema que qualifica d'enorme i estructural tenint en compte les 42 dones assassinades aquest any per violència de gènere.