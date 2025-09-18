Redondo preveu enviar al Consell de Ministres la llei per abolir la prostitució abans de finals d'any

Assenyala que el Govern central ha d'"estudiar" com prohibir plataformes com Only Fans
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat aquest dijous que preveu enviar el projecte de llei per abolir la prostitució al Consell de Ministres abans de finals d'any i ha situat en el mateix horitzó temporal la llei per bloquejar l'accés dels menors a la pornografia, que està en tràmit parlamentari després de superar l'esmena a la totalitat de Vox.
Ho ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que volia enviar el projecte de llei per abolir la prostitució durant el mes de setembre però que "la situació d'emergència" pels incendis a l'estiu ha forçat que diversos Consells de Ministres s'hagin centrat en els focs.
Ha assenyalat que estan en converses amb Sumar, i preguntada per si ha parlat amb el PP, s'ha referit a un contacte amb l'aleshores número 2 del partit i actual sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra: "Pensem que hem de continuar parlant".
MENORS I PORNOGRAFIA
Sobre la llei per prohibir l'accés a la pornografia als menors, ha subratllat que el projecte de llei ha superat l'esmena a la totalitat de Vox, que actualment està en tràmit parlamentari i que creu que "veurà la llum" entre finals d'aquest any i principis del següent.
En referència a la plataforma de continguts per a adults Only Fans, Redondo ha assegurat que l'executiu ha d'"estudiar" com prohibir-la i ha apuntat que, a parer seu, un percentatge altíssim de les dones que produeixen contingut en aquest mitjà acaba en la prostitució.
"Evidentment no podem obviar que ara mateix la prostitució s'exerceix a internet", ha dit.