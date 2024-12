Redondo no veu oportú que Junts exigeixi a Sánchez sotmetre's a una qüestió de confiança

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha afirmat aquest dilluns que no veu oportú que Junts exigeixi al president del Govern central, Pedro Sánchez, sotmetre's a una qüestió de confiança: "Crec que en aquest moment no cal, hi ha una confiança de la majoria de la cambra i no em sembla oportuna".

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa en preguntar-li per la iniciativa que ha registrat Junts al Congrés, abans d'assistir al IV Fòrum Global de la Unesco contra el Racisme i la Discriminació, aquest dimarts i dimecres al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Redondo ha afegit que "el més important i oportú és continuar avançant" i ha assegurat que el Govern central actual és ferm i està profundament compromès amb els drets, la igualtat i la millora de la vida de les persones.

"És el moment de tirar endavant uns comptes per al 2025, d'avançar en drets", ha afegit Redondo, que ha assegurat que el Govern central treballa amb implicació i voluntat per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

Ha afirmat que confien a tirar endavant els PGE i ha destacat: "No hi ha alternativa a aquest govern, no hi ha un projecte de país, no hi ha un projecte de societat, no hi ha un projecte d'avenç en drets per part de la dreta i de l'extrema dreta".